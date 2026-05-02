Учёный впервые сфотографировал, как мелкие муравьи обслуживают крупных: что его удивило

Как ни странно, в отношениях между двумя разными видами не наблюдалось агрессии.

В пустынях юго-восточной Аризоны ученые зафиксировали уникальное поведение муравьев, которое ранее никогда не описывалось. Маленькие конические муравьи не только контактируют со значительно более крупными муравьями-жниварками, но и буквально "чистят" их, не игнорируя даже пространство внутри открытых челюстей. Об этом пишет SciTechDaily.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Ecology and Evolution, провел энтомолог Марк Моффетт из Национального музея естественной истории Смитсоновского института. Он сравнивает это взаимодействие с поведением так называемых "рыб-чистильщиков" в морях, которые избавляют более крупных рыб от паразитов и загрязнений, несмотря на риск быть съеденными.

Описывая взаимодействие между большими и меньшими муравьями, ученый рассказал, что крупные муравьи-жниварки собираются возле гнезд значительно меньших конических муравьев, держа свои зазубренные челюсти открытыми. Вместо агрессии меньшие муравьи забираются на более крупных и начинают облизывать и покусывать их тело. По словам ученых, это первый зафиксированный случай, когда один вид муравьев "чистит" значительно более крупного.

Как было обнаружено это поведение

Моффетт, который исследует социальное поведение муравьев и других животных, впервые заметил это взаимодействие во время посещения научной станции в горах Чирикауа в Аризоне. Однажды утром, наблюдая, как муравьи-жниварки (Pogonomyrmex barbatus) покидают свои гнезда, чтобы собирать семена, он увидел нечто странное. Несколько муравьев стояли совершенно неподвижно, что нетипично для этих постоянно активных существ.

Присмотревшись внимательнее с помощью камеры, он понял, что эти муравьи покрыты крошечными коническими муравьями:

"Учитывая привычное поведение муравьев, я сначала подумал, что наблюдаю агрессию. Но большие муравьи, кажется, сами искали внимания меньших: они сначала подходили к их гнездам, а затем позволяли им облизывать и покусывать себя по всему телу".

Как происходит процесс очистки

В течение нескольких дней Моффетт зафиксировал по меньшей мере 90 муравьев-жнецов, которые взаимодействовали с более мелкими коническими муравьями. Эти муравьи относятся к еще не описанному виду рода Dorymyrmex. Он сделал много фотографий, чтобы задокументировать, как именно происходит этот процесс.

Обычно муравей-жнец подходит к гнезду конических муравьев и становится вертикально, раскрыв мандибулы – придатки спереди от ротового отверстия. Примерно через минуту появляется конический муравей и забирается на более крупного. В некоторых случаях собирается до пяти таких муравьев, которые начинают "чистку".

Взаимодействие может длиться менее 15 секунд или более пяти минут. В это время конические муравьи используют свои языкообразные ротовые органы, чтобы очищать тело муравья-жнеца, даже проникая внутрь открытых челюстей. Большой муравей остается неподвижным и не нападает. Когда "сеанс" заканчивается, он стряхивает мелких муравьев, иногда переворачиваясь на спину, а затем быстро уходит.

Редкий пример сотрудничества муравьев

Моффетт говорит, что никогда раньше не видел ничего подобного ни у муравьев, ни у других насекомых. Ближайший аналог существует в океане, где крупные рыбы посещают специальные места, чтобы их очищали мелкие рыбы и креветки. Подобно коническим муравьям, некоторые из этих "чистильщиков" работают даже внутри пасти своих "клиентов".

Что получают муравьи

Ученые еще пытаются понять, почему возникает такое поведение. Моффетт предполагает, что конические муравьи могут питаться мелкими частицами, которые они снимают с тела муравьев-жнецов. Это могут быть маленькие, богатые энергией фрагменты, возможно, остатки семян, которые собирают более крупные муравьи.

Примечательно, что конические муравьи взаимодействовали только с живыми муравьями-жниварками и игнорировали мертвых, находившихся возле их гнезд.

Вероятно, выгоду получают и муравьи-жниварки. Хотя они уже чистят друг друга, избавляясь от мусора, спор и паразитов, более мелкие муравьи могут добираться до труднодоступных мест. Как отмечается, дальнейшие исследования могут выяснить, снижает ли такое поведение риск инфекций или влияет на микробиом обоих видов.

Моффетт считает, что это открытие показывает, как много еще можно узнать, наблюдая за животными в естественной среде.

"Множество удивительных открытий все еще ждут нас за пределами лабораторий. Чтобы находить новые виды и формы поведения в природе, нужно внимательно присматриваться к мелочам – даже к муравьям", – сказал он.

Ранее УНИАН писал, сколько могут прожить муравьи. Отмечалось, что рабочая особь черного садового муравья, прячась в безопасном подземном гнезде, может прожить 310–430 дней, при этом зафиксированы случаи до 1129 дней. В то же время каждая вылазка за пищей увеличивает вероятность стать жертвой врага.

Крылатые самцы, покидающие гнездо в "день летающих муравьев", в лучшем случае переживают ночь, и большинство из них умирают к следующему дню. А вот королева никогда не покидает безопасное гнездо, и поэтому способна прожить гораздо дольше. В дикой природе она, вероятно, проживет 5–7 лет, но в лабораторной колонии в неволе одна королева прожила 29 лет – и это самая длительная зарегистрированная продолжительность жизни любого насекомого.

