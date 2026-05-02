Опубликованы системные требования самой ожидаемой игры года в Steam

Для запуска хватит и GeForce GTX 1660, но чтобы поиграть с комфортом, понадобится более серьезная карточка.

Студия Unknown Worlds в преддверии скорого релиза раскрыла системные требования долгожданного "выживача" Subnautica 2. Всего в таблице перечислены четыре конфигурации ПК для разных настроек графики.

В минимальных указан процессор Intel Core i5‑8400 / AMD Ryzen 5 2600. Также нужна карточка уровня GeForce GTX 1660. В компьютере должно быть установлено 12 ГБ ОЗУ. С таким железом игра пойдет на низких настройках графики в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Чтобы запустить игру на Ultra-настройках в 4K при нормальной частоте кадров, нужен ПК с флагманским процессором уровня Ryzen 9 7900X3D и соответствующая видеокарта – RTX 5070 Ti или Radeon RX 7900 XTX. Оперативной памяти должно быть 32 ГБ. Для 1440p на высоких понадобится чип попроще и ускоритель уровня RTX 3070.

Разработчики отметили, что в ходе дальнейшей разработки и оптимизации требования к оборудованию могут меняться.

Системные требования Subnautica 2:

Subnautica 2 стартует в раннем доступе Steam, EGS и Microsoft Store, а также на Xbox Series и в подписке Game Pass уже 14 мая. Стоимость игры составит 30 долларов. Тайтл выпустят с украинскими субтитрами.

Subnautica 2 – сиквел мегапопулярного подводного выживача, который в настоящее время является самой ожидаемой игрой в Steam. В отличие от первой части, в сиквеле будет кооперативный режим до четырех игроков. Также обещают увеличить масштабы, продвинутое строительство баз и больше возможностей для крафта.

