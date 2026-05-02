В чем главная ошибка США в войне с Ираном: бывший глава разведки Финляндии раскрыл нюансы

В конфликтах Иран делает ставку на массированные ракетные и дронные удары.

Главной ошибкой США в потенциальном противостоянии с Ираном стало отсутствие четкой стратегической цели и недостаточная подготовка к развитию событий на стратегическом уровне, а именно в Ормузском проливе, в результате чего возникла патовая ситуация, несмотря на высокую эффективность армий США и Израиля. Об этом заявил бывший глава военной разведки Финляндии Пекка Товери в эфире "Эспрессо".

"Я бы сказал, что "Железная стена" наглядно показывает, что войны выигрываются на стратегическом уровне. Нужно иметь конкретные цели и четкое видение - где ты находишься, куда движешься - и использовать для этого весь инструментарий: политический, экономический и военный. А уже военные операции должны подчиняться достижению этих стратегических целей. И именно здесь Соединенные Штаты допустили ошибку", - подчеркнул он.

Товери добавил, что при поддержке искусственного интеллекта силы США и Израиля провели очень успешную кампанию, однако их неготовность к развитию событий в Ормузском проливе привела к ситуации, в которой Иран имеет преимущество.

Видео дня

По его словам, Иран в конфликтах делает ставку на массированные ракетные и дронные удары по странам Персидского залива и Израилю.

"И главный вывод здесь другой. Когда Иран начинает действовать, он делает ставку на массированные ракетные и беспилотные удары по странам Персидского залива и Израилю. И значительная часть этих атак достигает целей, несмотря на мощную противовоздушную оборону в регионе", - отметил Товери.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что президент США Дональд Трамп одобрил продажу оружия на $8,6 млрд странам Ближнего Востока. Заявление Государственного департамента США появилось на фоне девяти недель с начала войны США и Израиля против Ирана, а также через несколько недель после неустойчивого перемирия.

Также США предупредили европейских союзников - в частности Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию - о возможных задержках в поставках вооружений.

В то же время американский лидер заявил Конгрессу, что война с Ираном "завершена". По его словам, он представил Ирану "окончательное предложение", но выразил пессимизм относительно возможности достижения соглашения с "разъединенным" правительством страны.

