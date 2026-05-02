В Европарламенте резко раскритиковали решение Трампа ввести пошлины на автомобили из ЕС

Там подчеркнули, что пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать.

Глава Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемым 25-процентную пошлину на автомобили из ЕС, о которой сообщил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам Ланге, заявление Трампа о том, что Европейский Союз якобы не соблюдает соглашение, не соответствует действительности.

"Европейский парламент по-прежнему соблюдает соглашение, заключенное в Шотландии, и работает над завершением законодательного процесса. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать. От пошлин на более чем 400 видов стальных и алюминиевых изделий до нынешних мер в отношении автомобилей - это свидетельствует о явной ненадежности. Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. Теперь ЕС должен сохранять четкость и твердость позиции", - отметил политик.

Пошлины Трампа - что известно

Ранее Трамп объявил о новых тарифах против Европы. При этом он подчеркнул, что европейские автопроизводители будут освобождены от уплаты пошлин за те машины, которые производятся на территории США.

"Я рад объявить, что, исходя из того факта, что Европейский Союз не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с Европейского Союза на автомобили и грузовики, импортируемые в Соединенные Штаты", - сказал президент США.

В то же время издание Reuters писало, что резкая критика Трампа в адрес союзников углубляет раскол между США и Европой. По словам дипломатов, даже те, кто пытался подлизаться, сталкивались с гневом президента США.

