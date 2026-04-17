AMD вернет в продажу лучший процессор для платформы AM4: когда ждать

Характеристики оставят без изменений, а выпустят "новинку" во втором квартале 2026 года.

AMD готовит возвращение одного из самых популярных игровых процессоров – Ryzen 7 5800X3D. Новинку перевыпустят в виде специальной версии AM4 10th Anniversary Edition, приуроченной к 10-летию платформы AM4.

По данным TechPowerUp, выпуск планируется во 2-м квартале 2026 года. Речь идет о том же процессоре на архитектуре Zen 3 с технологией 3D V-Cache, который в свое время стал лучшим решением для игр на платформе AM4.

Судя по утечкам, юбилейная версия не получит технических улучшений. Она будет полностью повторять оригинальный процессор:

8 ядер и 16 потоков

частота до 4,5 ГГц

100 МБ кэша

TDP 105 Вт

5800X3D выделяется среди всех процессоров AMD огромным объемом кэша L3: здесь его 96 МБ, что дает заметный прирост FPS в играх. Раньше в самых топовых десктопных чипах "красных" объем кэша не превышал 64 МБ. Однако со временем процессор исчез из продажи, а цены на оставшиеся экземпляры заметно выросли.

Цена "новинки" пока что неизвестна. Рекомендованная цена AMD 5800X3D на момент выхода в 2022 году составляла $449.

AMD продолжает время от времени выпускать процессоры на старом сокете AM4, чтобы не вынуждать пользователей менять материнскую плату. В прошлом году компания представила бюджетный Ryzen 5 5500X3D для игрового ПК среднего уровня.

Если верить подсчетам Steam, процессоры AMD сегодня использует больше 44% ПК-геймеров, что является рекордным показателем. Тогда как доля компьютеров на базе Intel соответственно опустилась ниже 55%.

