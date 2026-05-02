2 мая в Украину ворвется долгожданное тепло

Осадков сегодня не ожидается.

С сегодняшнего дня, 2 мая, в Украине начнет теплеть. Осадков не ожидается, будет переменная облачность. Столбики термометров в большинстве областей покажут +13°...+15°, чуть прохладнее будет на северо-востоке, а на западе страны разогреет до +15°...+19°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет теплее всего. Тут в течение дня ожидается +15°...+18°, на Закарпатье - до +19°.

На севере страны теплее всего будет в Киевской и Житомирской областях, где ожидается +13°...+15°. В Черниговской и Сумской областях еще будет прохладно, +10°...+13°.

На востоке Украины будет сухо, а воздух в течение дня прогреется до сдержанных +12°...+14°.

В центральной части Украины сегодня тоже станет теплее. Тут столбики термометров покажут весенние +12°...+15°.

На юге страны 2 мая ожидается сухая погода с переменной облачностью и температурой от +13° до +16°.

2 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

2 мая в церковном календаредень памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. По приметам, если в этот день пасмурно и идет дождь, то июнь наоборот будет солнечным и сухим. Если облака быстро плывут по небу, то в ближайшие дни осадков не будет.

