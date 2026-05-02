Трамп: Мелания ненавидит, когда я танцую под песню, которую называют 'гимном гомосексуалистов'

Это заявление Трампа вновь привлекло внимание к сочетанию поп-культуры и политики, которое он активно использует в своих публичных выступлениях.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками сделал неожиданное заявление о своих музыкальных предпочтениях. По его словам, первая леди Мелания "ненавидит", когда он танцует.

"Мелания ненавидит, когда я танцую… особенно под песню, которую некоторые называют гимном гомосексуалистов", – сказал Трамп, добавив, что композиция, которая десятилетия назад достигала лишь пятого места в чартах, теперь якобы возглавила рейтинги.

О чем трек Y.M.C.A.

Речь идет о хите группы Village People 1978 года, который давно ассоциируется с ЛГБТ-культурой. Трамп активно использует эту композицию во время своих политических мероприятий еще со времени избирательной кампании 2020 года.

Танцы Трампа под Y.M.C.A. неоднократно становились вирусными в соцсетях и привлекали внимание как сторонников, так и критиков.

Несмотря на общепринятое восприятие, один из авторов песни – Виктор Уиллис – ранее заявлял, что она не имеет прямого отношения к гомосексуальности. По его словам, текст посвящен молодежи и деятельности организации YMCA.

Впрочем, культурный контекст и сценические образы группы сделали Y.M.C.A. одним из неофициальных символов ЛГБТ-сообщества.

Напомним, что в 2020 году хит Village People Y.M.C.A. попал в библиотеку Конгресса США как песня, представляющая историческую ценность.

