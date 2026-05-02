Стало известно, когда будет заключено соглашение о поставках Украине до 150 истребителей Gripen

Ранее Украина и Швеция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в оборонной сфере.

Генеральный директор компании Saab Микаэль Йоханссон ожидает, что соглашение о поставке Украине истребителей Saab JAS 39 Gripen может быть заключено уже в течение ближайших месяцев. Об этом сообщает SVT.

"Обычно это занимает несколько месяцев, я надеюсь, что в этом году", – сказал он, комментируя соглашения о самолетах. Точных данных об общей стоимости сделки нет. Микаэль Йоханссон также не назвал цену одного истребителя.

Если смотреть на другие контракты, то цена JAS 39 Gripen E в последние годы составляла около $140–150 млн за самолет в рамках экспортных соглашений. По некоторым оценкам, сегодня она выросла и достигает $180–220 млн за единицу (имеются в виду комплексные поставки, вместе с обучением и оборудованием).

Видео дня

Напомним, в октябре прошлого года Украина и Швеция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в оборонной сфере.

В документе предусматривалась возможная продажа Украине шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen в версии E. Как тогда заявлялось, потенциальный объем закупок может составить от 100 до 150 самолетов. Несмотря на подписание письма о намерениях, стороны не предпринимали публичных шагов в направлении возможной реализации.

В ближайшем будущем Украина хочет получить еще один европейский самолет – французский Dassault Rafale, который очень популярен на мировом рынке. Количество таких машин может составить около 100, хотя некоторые специалисты называют эту цифру слишком оптимистичной.

Ранее главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков назвал основное препятствие, которое может тормозить закупку истребителей Dassault Rafale и Saab JAS 39 Gripen для Украины.

Он отметил, что пока не будет решен вопрос финансирования – в частности, где взять около 50 млрд евро, которые ориентировочно составляют общую стоимость такой закупки, – говорить о сроках начала поставок самолетов сложно.

