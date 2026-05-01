В апреле РФ захватила меньше территорий, чем в марте, несмотря на рост числа штурмов, - Deep State

В апреле российские войска оккупировали на 11,9% меньше территории, чем в марте, при том что количество штурмовых операций даже увеличилось на 2,2%. Об этом сообщает мониторинговый проект Deep State.

"Россиянам нужно провести 36 штурмовых действий для продвижения на 1 кв. км. Например, площадь Константиновки составляет 66 кв. км. То есть им нужно полмесяца штурмовать одну Констаху и больше нигде ничего не делать. В сложившихся условиях сосредоточить силы на таком небольшом участке крайне сложно", - пишут аналитики.

Они отметили, что наибольшее количество продвижений, а именно 36%, приходится на Донецкую область. В абсолютном выражении это 53 кв. км, или почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раз меньше, чем в декабре. Далее идет Сумская область с показателем в 30%, в абсолютном выражении это 44 кв. км. На Харьковскую область пришлось 22%, а на Запорожскую – 12%.

"Также уменьшилась суммарная площадь оккупированной Днепропетровской области с 105 кв. км до 98 кв. км. За три месяца Силы обороны Украины сократили зону оккупации на 89 кв. км, то есть на пике в январе враг удерживал 187 кв. км области", - добавили там.

Издание The Telegraph писало, что российская армия почти полностью отказалась от тактики так называемых "мясных штурмов", когда командование бросало в атаку большие волны пехоты, пытаясь измотать украинскую оборону численным превосходством.

Теперь оккупанты все чаще используют небольшие диверсионно-штурмовые группы по два-четыре военных, которые пытаются незаметно проникнуть через позиции ВСУ.

