В Испании в одном из поселков предлагают бесплатное жилье и работу, однако есть одно условие

На севере Испании есть небольшой поселок, который предлагает бесплатное жилье и гарантированную работу всем, кто готов туда переехать. Речь идет об Аренильясе, где проживает около 40 человек. Об этом пишет Daily Mail.

Местные власти открыли этот район для приезжих после того, как с 1980-х годов боролись с проблемой оттока населения.

Как сообщает Holiday Pirates, "пакет репопуляции" предлагает возможность переехать в Аренильяс, но люди должны быть готовы принести с собой "практические или универсальные навыки".

Такой проект направлен на привлечение в регион семей с детьми, чтобы способствовать городской реконструкции и поддержке местных школ.

Заинтересованные кандидаты должны отправить резюме на адрес ayuntamiento@arenillas.es, представив себя и свою семью, а также указать причины, по которым они хотят переехать.

Кроме того, они должны приложить резюме, в котором описать навыки, которые они могут принести селу. В случае успеха будет предоставлено бесплатное жилье в только что отремонтированных квартирах, без необходимости платить арендную плату.

"Счета за газ и воду жители должны оплачивать самостоятельно, а электроэнергия в основном поставляется через солнечные панели на крыше, что делает ее дешевой в использовании. Семьям с детьми предоставляется бесплатный транспорт до школы и обратно; школа расположена в Берланга-де-Дуэро, примерно в 20 минутах езды на автомобиле", - добавляют в материале.

В населенном пункте существует большой спрос на работников в строительной отрасли, ведь община занимается содержанием села, а также управлением местным общественным центром.

Однако такие инициативы в основном направлены на граждан Испании или лиц, имеющих право на работу в стране.

"Те, кто подает заявки из-за рубежа, должны учитывать, что от них могут потребовать получения визы или выполнения требований по проживанию. Только за первые несколько недель после запуска программы уже поступило 200 заявок", - подчеркнули в публикации.

