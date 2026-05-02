Курс валют в Украине сегодня: сколько стоит доллар и евро 2 мая

Отмечается, что самые "жадные" обменники продолжат практику выставления спреда до 1 гривни.

Курс доллара в Украине в субботу, 2 мая, в большинстве обменников, а также работающих касс банков будет находиться в пределах - прием от 43,50 до 43,70 гривни и продажа от 43,75 до 44,20 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он считает, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 51,20 до 51,50 гривни и продажа от 51,65 до 52 гривни.

"Для владельцев обменников на этих выходных курсовые риски минимальны, что позволит финансистам проработать в формате "с оборота" и даже с некоторым сужением спреда как по доллару, так и по евро", - указал эксперт.

По его словам, разница между куплей и продажей доллара в большинстве обменников будет в пределах 15−25 копеек, а по евро в пределах 20−30 копеек.

"Только самые "жадные" сети обменников, работающие в точках, где потребность в гривне у граждан максимальна (ТРЦ, крупные супермаркеты, вокзалы и т. п.) продолжат практику выставления спреда до 1 гривни как по американской, так и по европейской валюте", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,91 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро.

