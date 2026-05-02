Куриная грудка будет нежной и сочной: секрет опытной кулинарки

Быстрый рецепт сливочного куриного филе с паприкой, которое можно приготовить всего за 20 минут.

За свою карьеру известная кулинарка Мэри Берри продемонстрировала много простых рецептов, многие из которых готовятся буквально в одной сковороде. Одно из таких ее блюд - быстрый и простой вариант ужина с курицей, пишет The Mirror.

В описании рецепта говорится, что филе с паприкой и сливками получается сытным и нежным. Отмечается, что это "классический рецепт быстрого ужина, который понравится всем". Подавать филе советуют с отварным рисом или картофельным пюре.

На четыре персоны вам понадобится четыре небольшие куриные грудки без кожи и костей, 150 мл жирных сливок. Для маринада:

Одна столовая ложка вустерширского соуса

Одна столовая ложка жидкого меда

Одна столовая ложка паприки

Одна столовая ложка зернистой горчицы

Чтобы приготовить ужин куриные грудки нужно отбить до толщины 1 см. Затем опустить в маринад и, если позволяет время, оставить на 10-20 минут.

Тем временем разогрейте большую сковороду, затем добавьте немного масла. Аккуратно обжарьте куриные грудки по две минуты с каждой стороны или до готовности. Чтобы проверить готовность, отрежьте тонкий ломтик от одной стороны филе. Если мякоть белая, значит, уже готово. Нужно следить, чтобы не пережарить и не пересушить филе.

Удалите излишки масла со сковороды бумажным полотенцем, затем отмерьте сливки в кувшин и смешайте с оставшейся на тарелке смесью паприки. Влейте сливочный соус с паприкой в сковороду вокруг курицы. Дайте смеси немного закипеть и слегка загустеть.

Подавайте с любым гарниром по вашему вкусу, но Мэри рекомендовала картофельное пюре со сливками, вареный рис и шпинат.

