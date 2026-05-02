Украина впервые показала применение нового ЗРК STASH (видео)

Для поражения целей комплекс использует две ракеты AGM-114 Hellfire.

Появилось первое видео с применением украинскими военными "антидронового" зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) STASH. Видео боевой работы обнародовала пресс-служба Воздушного командования "Запад".

"Боевая работа зенитно-ракетного комплекса STASH – уничтожение ударного БПЛА типа Shahed в ходе отражения массированного вражеского удара дронами по западному региону страны", – рассказали военные.

Судя по видео, комплекс установлен на прицепе и оснащен израильской радиолокационной системой RADA. Видно, что ЗРК использует зенитные ракеты AGM-114L Longbow Hellfire.

STASH, вероятно, был разработан американской компанией V2X и является удешевленным вариантом ее самоходного комплекса Tempest DASH (Denied Area Sprinter-Hellfire), который ранее уже "засветился" в Украине.

Отмечалось, что ЗРК Tempest создан для операций, в которых ключевое значение имеют мобильность и низкая заметность. Он предназначен для поражения вражеских беспилотников, вертолетов и самолетов на малых высотах в любых погодных условиях.

Технические характеристики комплекса не разглашаются.

На шасси багги установлена радиолокационная система, которая, вероятно, отвечает за поиск целей и их целеуказание для ракет.

Ранее УНИАН писал, что Минобороны, вероятно, уже осуществляет закупку украинских зенитных ракет для усиления противовоздушной обороны в ответ на регулярные атаки россиян.

"Есть такая номенклатура, она производится нашими производителями", – заявлял тогда глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов, но не уточнял, идет ли речь о новых украинских разработках или об оружии советского образца.

Напомним также, что ранее УНИАН сообщил о создании в Украине мультикалиберного ЗРК "Шершень", который может использовать ракеты различных типов – как советского, так и западного производства.

Отмечалось, что государство не проявило интереса к этому комплексу, поэтому разработчику пришлось искать потенциальных покупателей за рубежом.

Вас также могут заинтересовать новости: