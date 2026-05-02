Представительница Украины на 'Евровидении-2026' заинтриговала заявлением о номере в Вене

LELÉKA рассказала о концепции своего будущего выступления на конкурсе.

Певица LELÉKA, которая в этом году будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", рассказала о предстоящем выступлении в Вене.

Напомним, что уже 12 мая стартует первый полуфинал шоу. LELÉKA же будет выступать во втором полуфинале, а именно 14 мая, под номером 12 с композицией "Ridnym". По словам артистки, они с командой готовят что-то масштабное. Кстати, режиссером номера будет Илья Дуцик, который готовил выступление для национального отбора прошлогодних представителей нашей страны – группы Ziferblat.

"Концепция, которую мы с режиссером создавали, – от раздробленности, разорванности, фрагментарности к единству. Месседж – надежда и то, что невозможное возможно", – подчеркнула исполнительница в интервью NV.

LELÉKA отметила, что на сцене будет много сюрпризов, которые удивят зрителей и жюри.

"Будут сюрпризы, будут декорации на сцене, будет красиво. Совсем по-другому. В один момент будет что-то, чего никто не ожидает. Это будет символизировать внутреннюю силу, которая есть как в каждом украинце, так и в теории, в каждом человеке. У нас есть желание зажечь этим всех, кто будет смотреть номер", – добавила певица.

