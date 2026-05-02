Трамп одобрил продажу оружия на $8,6 млрд странам Ближнего Востока, - Reuters

При этом Вашингтон официально предупредил союзников в Европе о задержках поставок, назвав это решение не политическим.

Администрация президента США Дональда Трампа, обойдя процедуру рассмотрения в Конгрессе, одобрила масштабную продажу военной техники на сумму более 8,6 миллиарда долларов союзникам в регионе Ближнего Востока – Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам, пишет Reuters.

Заявление Государственного департамента США появилось на фоне девяти недель с начала войны США и Израиля против Ирана, а также через несколько недель после неустойчивого перемирия.

В ведомстве пояснили, что госсекретарь Марко Рубио признал ситуацию чрезвычайной, что позволило отменить обязательное согласование соглашений с Конгрессом.

Что именно продадут

Крупнейшие контракты предусматривают:

для Катара – услуги по обслуживанию систем ПВО Patriot на $4,01 млрд и высокоточные системы APKWS на $992,4 млн;

для Кувейта – интегрированную систему боевого управления на $2,5 млрд;

для Израиля – высокоточные системы поражения на $992,4 млн;

для ОАЭ – системы APKWS на сумму 147,6 млн долларов.

Главными подрядчиками выступают ведущие оборонные компании:

BAE Systems – поставка APKWS;

RTX и Lockheed Martin – системы Patriot и системы управления;

Northrop Grumman – участие в кувейтском контракте.

Критика и риски

Вашингтон годами критикуют за военное сотрудничество со странами Персидского залива из-за ситуации с правами человека. Правозащитники говорят об ограничении свобод, давлении на журналистов и дискриминации меньшинств. Сами же правительства этих государств такие обвинения отрицают.

Поддержка США Израилю также находится под пристальным вниманием международных экспертов из-за войны в Газе и гуманитарного кризиса.

Проблемы с запасами

Параллельно, по данным Financial Times, США предупредили европейских союзников – в частности Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию – о возможных задержках в поставках вооружений.

Причина – истощение запасов из-за активного использования ресурсов в конфликте с Ираном. В Вашингтоне подчеркивают: это не политическое решение, а следствие реального состояния военных резервов.

Украина вне поля зрения

Как сообщал УНИАН, Трамп в значительной степени отвлек свое внимание от войны, продолжающейся в Украине, – и Европа перестала ждать, когда он снова сосредоточится на ней. Спустя почти два месяца после начала войны в Иране погруженность Трампа в Ближний Восток превратила Украину во второстепенный вопрос внутри Западного крыла и в организующий принцип по ту сторону Атлантики, отмечает Politico.

Вчера стало известно, что Трамп исключил военную помощь Украине из бюджета США на 2027 год. Во время слушаний сенаторы прямо спросили представителей Пентагона, правильно ли они поняли, что бюджетный запрос на 2027 год не предусматривает финансирования программы USAI (помощь Украине). Те ответили утвердительно.

Вас также могут заинтересовать новости: