Популярная украинская певица призналась, что помогло ей быстро похудеть

Украинская певица Мила Нитич честно ответила, что помогло ей похудеть.

По словам артистки, этому способствовали не тренировки или правильное питание, а популярные инъекции для похудения. Мила подчеркнула, что не стесняется об этом рассказывать, ведь делала все под наблюдением врача, чтобы не навредить своему здоровью.

"Я это не скрываю. Почему? Потому что я делаю это под наблюдением врача. Сейчас я перестала это делать. Сейчас у меня уже спорт и питание", - подчеркнула Нитич в проекте "Ранок у великому місті".

Она также рассказала, сколько стоили уколы и как долго их делала, чтобы получить желаемый результат.

"Я платила около 200 долларов в месяц. Делала уколы один раз в неделю, ты делаешь укол – и все. Это длилось два или три месяца. Сейчас уже прекратила", – добавила певица.

