Настоящие охотники-засадчики: в Одесскую область прилетели редкие тропические птицы

В Одесскую область, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", прилетели редкие тропические птицы – сиворакши. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, сиворакша (лат. Coracias garrulus) – одна из самых красивых птиц фауны, которую часто называют "тропическим гостем" из-за ее яркой бирюзово-синей окраски.

Уже несколько дней эти птицы облетают склоны лиманов в национальном парке в поисках мест для гнездования, пояснил исследователь.

"Сиворакша – типичная перелетная птица, зимующая исключительно в Африке, преимущественно к югу от экватора и в Восточной Африке. Возвращается к нам сейчас, в конце апреля, когда уже точно установилась теплая погода и появилось достаточно крупных насекомых. Летают они к нам преимущественно поодиночке или небольшими группами, часто ночью", – сообщил Русев.

Птенцы этих птиц рождаются голыми и слепыми, находятся в гнезде около месяца. Родители активно кормят их крупными насекомыми, иногда мелкими ящерицами, добавляет ученый.

Он подчеркивает, что сиворакша – настоящий охотник-засадчик. Ее можно увидеть на проводах электропередач, сухих ветках или столбах. Питается эта редкая птица преимущественно крупными насекомыми, в "меню" – саранча, жуки-навозники, сверчки, а также ящерицы, лягушки и иногда мелкие грызуны.

"К сожалению, численность сиворакши в Украине и Европе стремительно сокращается. Сиворакша занесена в Красную книгу Украины", – подчеркнул ученый.

Как писал УНИАН, в Одесскую область прилетели стаи малых чепур – когда-то всех этих изящных птиц едва не уничтожили из-за роскошного оперения для женских шляпок. По словам исследователя Ивана Русева, на небольшом проливе между Тузловскими лиманами на рассвете собираются сотни цапель разных видов, среди которых больше всего малых белых цапель. Малая белая цапля – изящная белая птица, которая является настоящим украшением водно-болотных угодий Украины. Вскоре они начнут гнездиться колониями.

Вас также могут заинтересовать новости: