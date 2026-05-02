Актёр-воин Ращук удивил своим похудением (фото)

Владимир отметил, что для него это было сложным испытанием.

Известный украинский актер-боец Владимир Ращук, который недавно рассказал о разводе с женой Викторией после 11 лет брака, поразил изменениями.

В своем Instagram звезда фильмов "Конотопская ведьма" и "Друзья по контракту" опубликовал фото своего тела до и после похудения. Сколько килограммов ему удалось сбросить – Владимир не указал, однако подчеркнул, что в сложные для себя времена он решил начать с собственной трансформации.

"Это ключевая идея моего становления. Каждый раз, когда наступают трудные времена, я никогда никого не виню, я задаю вопросы себе, бросаю себе вызов и начинаю меняться. И вот мое очередное испытание себя", – подписал кадры актер.

К слову, позже Ращук добавил, что сегодня, 2 мая, он также впервые примет участие в соревнованиях по бодибилдингу.

