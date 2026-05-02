На Су-34 россияне начали цеплять сразу 6 КАБов: какие будут последствия (видео)

Ранее российские бомбардировщики Су-34 брали на борт до 4 КАБов.

В Сеть выложили снимок российского бомбардировщика Су-34 с одновременно подвешенными четырьмя управляемыми бомбами УМПК и двумя управляемыми бомбами УМПБ. На него обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий.

Также представлено видео, на котором можно увидеть сброс этих бомб. Сложно сказать, идет ли речь об одном и том же самолете или это разные машины.

О том, что российские самолеты начали загружать большее количество бомб, писали и другие российские паблики.

"Бомбардировщики начали вешать не четыре бомбы калибром 250–500 кг, а шесть", – сообщил недавно блогер-пропагандист Илья Туманов, добавив, что в 2023 году россияне возили только две бомбы на вылет.

По мнению россиян, увеличение количества управляемых авиабомб до шести может свидетельствовать о том, что российская оборонка нарастила масштабы производства боеприпасов. Нельзя исключать, что за счет увеличения количества авиабомб они пытаются компенсировать их относительно небольшую точность.

Как бы то ни было, увеличение количества авиабомб – это плохая новость для Украины, которая много лет страдает от них, а кроме того, сталкивается с нехваткой зенитных ракет, с помощью которых можно было бы отгонять российские "Сушки".

Справка УНИАН. Унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК) – это российский аэродинамический комплект, который присоединяется к свободнопадающим авиабомбам и превращает их в управляемые боеприпасы. Дальность применения УМПК составляет 60-80 км для разных версий.

Что касается УМПБ (Унифицированный межвидовой планирующий боеприпас), то это российская планирующая авиабомба, созданная на основе ФАБ-250. В некоторых источниках утверждается, что она, кроме крыльев, также имеет реактивный двигатель. Ориентировочная дальность применения УМПБ Д-30СН составляет около 90 км.

Способность российской авиации сбрасывать бомбы с большого расстояния стала серьезной проблемой для Сил обороны, ведь самолеты в таком случае находятся вне зоны поражения большинства имеющихся в Украине зенитно-ракетных комплексов.

Российская авиация – другие новости

Недавно УНИАН сообщил, что аэродром Шагол в Челябинской области подвергся атаке украинских беспилотников. Заявлялось об успешном поражении нескольких истребителей Су-57, а также бомбардировщика Су-34. Степень повреждений самолетов уточняется.

Напомним также, что о потере одного Су-34 стало известно в марте. Тогда в российских каналах сообщали, что самолет мог потерпеть крушение во время отражения атак украинских беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: