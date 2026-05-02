Почему кошки высовывают язык во время сна: ветеринар раскрыла забавную причину

Вид уютного котика, который сопит на подушке с высунутым языком, может растрогать любого. Однако за этой милой привычкой стоит вполне физиологическое объяснение, пишет PawNation.
Как отмечается в материале, кошки – сумеречные животные, которые вместо одного длительного сна предпочитают серию коротких. При этом котята и пожилые питомцы могут проводить в таком состоянии до 20 часов в сутки. Когда же наступает время глубокого отдыха, их анатомия берет свое.
"Язык твоего кота высунут, когда он сонный, потому что у него маленькие зубки, которые не удерживают его на месте", – объяснила студентка-ветеринар Кембриджского университета.
По имеющимся данным, удержание языка во рту в течение дня требует от животного определенных усилий.
"Это означает, что они целый день прилагают усилия, чтобы держать его во рту. Поэтому к моменту сна мышцы языка полностью истощены", – отметила ветеринар.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это объяснение. Они отметили, что кошки буквально "тают", когда расслабляются.
По мнению экспертов, легкая дремота вместо одного долгого сна помогает кошкам оставаться начеку. В дикой природе это позволяет охотникам мгновенно реагировать на добычу или опасность.
