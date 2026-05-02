Можно ли есть неспелый авокадо и как ускорить его созревание: объяснения экспертов

Авокадо – полезный и вкусный фрукт, который можно использовать во многих блюдах.

Авокадо – один из самых универсальных фруктов. Из него готовят гуакамоле, добавляют в салаты, бутерброды и даже смузи. Для лучшего вкуса оно должно быть спелым и кремовым. Но иногда мы разрезаем авокадо и видим, что оно еще не созрело. Безопасно ли есть недозрелое авокадо, что делать, чтобы оно быстрее созрело, – пишет SouthernLiving.

Как определить, созрело ли авокадо

Все недозрелые авокадо твердые, а на вкус травянистые.

"Как и бананы, авокадо созревает, уже будучи сорванным с дерева, и от сбора до созревания может пройти до двух недель", – говорит шеф-повар, преподаватель Института кулинарного образования Чаянин Порнсриниом.

Видео дня

Поэтому, если вы принесли домой недозрелый плод, будьте терпеливы. А для того, чтобы выбрать созревший авокадо, стоит иметь определенные знания, пишет издание.

Первый метод – посмотреть на цвет, который, впрочем, зависит больше от сорта, а не от спелости, говорит Порнсриниом. Авокадо сорта Хасс – самый распространенный вид, который вы найдете в продуктовом магазине. Когда они созревают, то становятся насыщенно-коричневыми. А вот сорта Рид и Пинкертон остаются зелеными.

"Возьмите авокадо в руку и слегка нажмите кончиками пальцев. Если оно твердое, как камень, не совсем мягкое на ощупь или не поддается давлению – оно не спелое", – говорит дипломированный специалист по медицине, лицензированный специалист по моркови и печенью Кристи Рут.

По ее словам, спелое авокадо на ощупь твердое с легкой мягкостью, а не слишком твердое.

"Если авокадо твердое и не прогибается – оно недозрелое. Если оно немного прогибается, то почти спелое. Если же оно полностью мягкое, то оно перезрелое (и хорошо подходит для гуакамоле). Перезрелые авокадо могут иметь неприятные на вкус черные участки – их просто нужно вырезать. Зеленая мякоть все еще будет безопасной для употребления", – пояснил Порнсринийом.

Чтобы определить спелость авокадо, можно потянуть за плодоножку.

"Если плодоножка не двигается или если для ее удаления требуется много усилий, авокадо не спелое", – заверила Рут.

Можно ли есть незрелое авокадо

У недозрелых авокадо не самый лучший вкус и текстура.

"Технически вы можете есть недозрелые авокадо, но я советую делать это только тогда, когда они хотя бы настолько зрелые, что мякоть можно вынуть ложкой. В этом случае я советую размять недозрелые авокадо вместе с мякотью спелого авокадо", – говорит Рут.

Безопасно ли есть незрелый авокадо

Употребление недозрелого авокадо безопасно, в том числе во время беременности, пишет издание, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Оно может быть не таким вкусным или не иметь той кремовой, изысканной текстуры, к которой мы стремимся. Незрелые авокадо обладают такой же питательной ценностью, как и спелые, хотя могут иметь более горький вкус, говорится в статье.

Что делать, чтобы авокадо быстрее созрело

Как и бананы, авокадо созревает с помощью этилена, который вырабатывают фрукты. Процесс можно ускорить с помощью бумажного пакета или нагрева.

В первом случае нужно поместить авокадо в бумажный пакет вместе с яблоком, а затем закрыть пакет, говорит Порнсриниом. Яблоко и авокадо выделяют этилен, а бумажный пакет задерживает его. Оставьте фрукты в пакете при комнатной температуре на день-два.

Чтобы размягчить авокадо методом нагрева, поместите его в духовку.

"Запекайте целый авокадо в духовке при температуре около 90 градусов по Цельсию до мягкости. Он все еще будет иметь вкус сырого, но середина размягчится гораздо быстрее, чем в случае метода с пакетом", – пояснил Порнсриниом.

Как выбрать авокадо

Покупая авокадо, нужно учитывать, когда вы планируете его использовать. Твердому, незрелому авокадо нужно дозревать до недели. Если планируете использовать его через два-три дня, выбирайте плод, который немного прогибается при нажатии. Если вам нужно авокадо сегодня или завтра – берите полностью спелое.

Можно ли разогреть авокадо в микроволновке, чтобы оно размягчилось

Разогрев в микроволновой печи может смягчить авокадо, но это не рекомендуется делать. Ведь в таком случае кремовая текстура и маслянистый вкус не появятся. К тому же микроволновка может создавать неравномерный нагрев, и часть фрукта может перегреться.

Если же вы все-таки хотите размягчить авокадо в микроволновой печи, разрежьте его пополам и выньте косточку. Заверните каждую половинку в пищевую пленку, пригодную для использования в микроволновой печи, и разогревайте с интервалом в 30 секунд, проверяя мягкость после каждого раза, пока не достигнете желаемого состояния.

Дозреет ли разрезанное авокадо

Если вы разрезали авокадо и увидели, что оно недозрелое, не волнуйтесь – оно еще дозреет. В разрезанном виде фрукт продолжает вырабатывать этилен, и это способствует созреванию. Нужно лишь сбрызнуть разрезанную поверхность половинок лимонным соком, сложить их вместе, завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике.

Вы также можете плотно завернуть каждую половинку в пищевую пленку, чтобы предотвратить контакт с воздухом, и хранить при комнатной температуре. Регулярно проверяйте степень зрелости. Процесс может длиться до четырех дней.

Где можно использовать незрелое авокадо

Разрезанное незрелое авокадо все же можно использовать в некоторых рецептах. Издание привело примеры таких блюд.

Нарезать твердые авокадо, обмакнуть кусочки в взбитое яйцо, посыпать панировочными сухарями и готовить во фритюрнице или духовке до хрустящей корочки.

Замариновать нарезанное авокадо в рассоле и поставить в холодильник минимум на два часа или до одной недели.

Приготовить салат из персиков, манго и авокадо.

Ранее УНИАН писал, что будет с кровяным давлением, если часто есть авокадо. Как отмечалось, те, кто страдает гипертонией, и те, кто стремится ей предотвратить, чтобы снизить риски, должны придерживаться правильного питания. Речь идет о минимизации потребления соленой пищи, а также употреблении продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, клетчатки и калия. Именно эти три питательных вещества содержит авокадо, и это делает его прекрасным продуктом для поддержания кровяного давления, а также здоровья сердца в целом.

