Оккупанты ударили дроном по маршрутке в Херсоне: погибли два человека, много раненых

Армия РФ сегодня, 2 мая, нанесла удар по маршрутке в Днепровском районе Херсона, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"На месте погибли два человека - коммунальник и женщина. Их личности в настоящее время устанавливаются. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил он.

По словам чиновника, ранения получили еще семь человек - шесть мужчин и одна женщина, среди которых четверо работников коммунальной службы. Все пострадавшие находятся в больнице.

"Предварительно, они получили взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил Прокудин.

Как писал УНИАН, 1 мая РФ массированно атаковала Тернополь дронами, в результате чего часть города осталась без света, а также известно о десяти раненых.

"Среди них есть люди в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Информации о погибших нет", - сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

Кроме того, в тот день российские дроны снова атаковали Одессу. Тогда было известно об одном пострадавшем, которому оказали необходимую помощь и который будет проходить лечение амбулаторно.

