Трамп заявил о 'коллапсе' режима Ирана: эксперт Sky News опроверг это

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана якобы находится в состоянии хаоса и "коллапса". В то же время эксперты по региону называют такие утверждения преувеличенными, пишет Sky News.
Трамп утверждает, что иранская власть стала "разделенной" после потери ключевых фигур в результате конфликта с США и Израилем. В частности, он упомянул смерть верховного лидера Али Хаменеи и кадровые изменения в иранском руководстве.
По словам президента США, ситуация в Иране якобы приблизилась к "коллапсу", а власти утратили контроль.
Правда ли это?
Военные аналитики и исследователи региона не согласны с такой оценкой. Аналитик Майкл Кларк отмечает, что, несмотря на внутренние споры, иранская система управления остается функциональной.
По его словам, хотя внутри элит существуют разные позиции, государственные институты продолжают работать, а военно-политическая структура Ирана позволяет ему удерживать контроль даже в кризисных условиях.
Кларк добавил, что те, кто находится у власти, такие как спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и военный командующий Ахмад Вахиди, более открыты к переговорам:
"Они достаточно прагматичны, чтобы понимать, что нельзя бесконечно воевать с Америкой".
В то же время эксперт подчеркивает, что информация о якобы "коллапсе режима" не соответствует реальному положению дел, несмотря на повышенную напряженность внутри страны после войны и потерь среди руководства.
"Несомненно, есть разногласия. Но утверждать, что иранский режим непоследователен, просто неправда", – добавил Кларк.
