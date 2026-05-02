Трамп заявил о 'коллапсе' режима Ирана: эксперт Sky News опроверг это

Эксперты опровергают заявления Трампа о "коллапсе" в Иране, указывая на то, что власть сохраняет контроль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана якобы находится в состоянии хаоса и "коллапса". В то же время эксперты по региону называют такие утверждения преувеличенными, пишет Sky News.

Трамп утверждает, что иранская власть стала "разделенной" после потери ключевых фигур в результате конфликта с США и Израилем. В частности, он упомянул смерть верховного лидера Али Хаменеи и кадровые изменения в иранском руководстве.

По словам президента США, ситуация в Иране якобы приблизилась к "коллапсу", а власти утратили контроль.

Правда ли это?

Военные аналитики и исследователи региона не согласны с такой оценкой. Аналитик Майкл Кларк отмечает, что, несмотря на внутренние споры, иранская система управления остается функциональной.

По его словам, хотя внутри элит существуют разные позиции, государственные институты продолжают работать, а военно-политическая структура Ирана позволяет ему удерживать контроль даже в кризисных условиях.

Кларк добавил, что те, кто находится у власти, такие как спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и военный командующий Ахмад Вахиди, более открыты к переговорам:

"Они достаточно прагматичны, чтобы понимать, что нельзя бесконечно воевать с Америкой".

В то же время эксперт подчеркивает, что информация о якобы "коллапсе режима" не соответствует реальному положению дел, несмотря на повышенную напряженность внутри страны после войны и потерь среди руководства.

"Несомненно, есть разногласия. Но утверждать, что иранский режим непоследователен, просто неправда", – добавил Кларк.

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа, обойдя процедуру рассмотрения в Конгрессе, одобрила масштабную продажу военной техники на сумму более 8,6 миллиарда долларов союзникам в регионе Ближнего Востока – Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам.

Кроме того, во время выступления в Форум-клубе Палм-Бич Трамп сделал резонансное заявление о Кубе, пошутив, что американский флот может заставить остров "сдаться", когда авианосная группа будет возвращаться после войны с Ираном.

