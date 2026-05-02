Россияне продвинулись в Харьковской и Донецкой областях, - DeepState

В Генштабе ВСУ сообщили, что в целом с начала прошедших суток произошло 114 боевых столкновений.

Российская оккупационная армия продвигается в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Синьковки (Харьковская область - УНИАН), Приволья (Донецкая область - УНИАН) и Андреевки-Клевцового (Донецкая область - УНИАН)", - написали там.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое, Малая Волчья и Фиголовка. На Купянском направлении наши защитники успешно отразили один вражеский штурм в районе населенного пункта Петропавловка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Озерное, Лиман, Дробишево и Ставки.

На Славянском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах Кривой Луки, Закитного, Ризниковки и Рай-Александровки.

Также силы обороны успешно отразили шесть вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультыного и Иванополья.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Дорожное, Новое Шаховое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое, Гришино и Новопавловка.

По данным Генштаба, на Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Егоровка, Сичневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Варваровки, Железнодорожного, Чаривного, Гуляйпольского, Цветкового и Доброполья. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно и Любицкое.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Степногорск. На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три атаки в сторону Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что Купянское направление остается одним из самых горячих. Сейчас ситуация там по сравнению с предыдущими месяцами осложнилась.

"Россияне постоянно атакуют, пытаясь продвинуться к городу и вытеснить украинские силы за Оскол. Противник активно применяет тактику малых пехотных групп и даже использует инфраструктуру, в частности трубы, для скрытого проникновения, однако большинство таких попыток уничтожается еще на подходах", - подчеркнул он.

