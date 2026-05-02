Археологи нашли самый большой клад викингов в Норвегии (фото)

Норвежские археологи обнаружили клад эпохи викингов, содержащий 2970 серебряных монет, отчеканенных в Англии, Германии, Дании и Норвегии.

Как пишет Live Science, это самый большой клад монет викингов, когда-либо обнаруженный в Норвегии, и археологи еще не закончили раскопки.

Два кладоискателя с металлоискателями нашли первые 19 монет на ферме недалеко от деревни Рена на востоке Норвегии. Кладоискатели оповестили местных археологов, которые присоединились к поискам на следующий день.

Видео дня

"Я в шутку сказала, что было бы неплохо найти еще несколько монет, чтобы сделать находку еще более масштабной. Но детекторы не переставали пищать!", - рассказала Май-Тове Смисет, археолог из муниципалитета округа Иннландет.

Важно, что эксперты Музея культурной истории в Осло уже изучают монеты, получившие название Мёрстадский клад по названию фермы, где он был обнаружен. В качестве примеров можно привести монеты, отчеканенные при Этельреде II (короле Англии с 978 по 1016 год), Кнуте Великом (короле Англии, Дании и Норвегии примерно с 1016 по 1035 год) и Отто III (императоре Священной Римской империи с 996 по 1002 год). Свейн Гулльбекк, нумизмат из Музея культурной истории, заявил:

"Иностранные монеты доминировали в обращении денег в Норвегии до тех пор, пока Харальд Хардрада (правил 1046-1066) не ввел национальную чеканку монет. Но некоторые из монет, обнаруженных в кладе, были отчеканены при Хардраде, а это значит, что клад был помещен туда около 1050 года, как раз в тот момент, когда норвежская чеканка монет получила широкое распространение".

Интересно, что клад может представлять собой запас богатств викингов, полученных не в результате набегов, а в результате промышленной переработки природных ресурсов из местных болот в Скандинавии.

"Руда добывалась из болот, а обработанное железо экспортировалось в Европу. С 900-х годов до конца 1200-х годов в этом районе велось огромное производство железа", - заявил Йостейн Бергстёлт, археолога из Музея культурной истории.

Наряду с монетами археологи обнаружили фрагменты серебра - ограненные обломки серебряных украшений, которые использовались в качестве валюты в Средние века.

Археологи продолжают работу на месте раскопок, чтобы выяснить, есть ли в кладе другие предметы или свидетельства существования поселения в этом районе. Но клад из Мёрстада уже вошел в историю.

"Ранее мы находили клады монет эпохи викингов, содержащие около 2000 монет, но никогда не более 3000. Они преодолели здесь непреодолимый барьер. Это поистине исключительное событие", - сказал Гулльбекк.

Новости археологии

