Альтернатива паркету: какой пол станет самым популярным на кухнях в 2026 году

При ремонте кухни выбор материалов является одной из важнейших составляющих процесса планирования. Одним из самых дорогих элементов является пол, который должен не только великолепно выглядеть, но и выдерживать значительную нагрузку.
Как пишет hunker, несмотря на то, что массивные паркетные полы рекламируются как полы высочайшего качества, многие компании по дизайну кухонь и эксперты в области напольных покрытий ожидают, что LVP, или роскошные виниловые доски, станут лучшим выбором для кухонь в 2026 году.
"По сравнению с традиционными паркетными покрытиями, LVP имеет более низкую цену и часто лучше выдерживает воздействие когтей домашних животных и хаос в многодетных семьях, оставляя меньше царапин, пятен и повреждений от воды, чем его деревянные аналоги", - объясняют в материале.
Почему LVP стал популярным выбором для пола на кухне?
За последние десять лет пол из элитных виниловых досок приобрел популярность благодаря более низкой цене по сравнению с большинством видов паркета, при этом сохраняя схожий естественный вид.
"Поскольку это искусственный материал, существует множество цветов, ширин досок, фактур и общих дизайнерских решений, из которых можно выбрать то, что соответствует вашему личному стилю. А с совершенствованием технологий текстура и внешний вид, имитирующие дерево, стали весьма убедительными. Но, помимо внешнего вида, LVP часто выбирают для кухни из-за низких требований к уходу, практичности и доступности", - отмечает hunker.
LVP является естественно водостойким материалом, что делает его очень привлекательным для таких помещений, как кухня, где случаются протечки, разливы и брызги. LVP с более толстым износостойким слоем на поверхности также достаточно устойчив к царапинам, что делает его хорошим выбором для семей с домашними животными и детьми.
"Этот напольный материал также очень прост в уходе: чтобы выглядеть наилучшим образом, его нужно лишь регулярно подметать или пылесосить. Опять же, по мере развития инноваций в сфере LVP общее качество, прочность и долговечность продолжают улучшаться", - заверили в публикации.
Основные предостережения относительно использования пола из LVP на кухне
Главная проблема с LVP заключается в том, что по сравнению с инженерной и массивной древесиной, если на ней появятся царапины или другие повреждения, вы не сможете просто отшлифовать и отреставрировать ее. Если вы повредили виниловые доски, то они уже испорчены.
"Таким образом, те, кто использует низкокачественные материалы строительного класса в своих помещениях с интенсивной эксплуатацией, быстро обнаруживают, что дешевые полы не обладают достаточной прочностью покрытия и структуры, чтобы выдержать ежедневную эксплуатацию на кухне, из-за чего их полы выглядят потрепанными и требуют замены уже через несколько лет. Хотя изначально они могут быть дешевле, стоимость постоянной замены в итоге оказывается значительно выше, чем у плиточного пола, который может прослужить более 50 лет, или 100-летнего деревянного пола, который до сих пор в отличном состоянии", - добавляет издание.
Однако если вы все же решили остановиться на LVP, то эксперты советуют выбирать высококачественный продукт с более толстым износостойким слоем и исключительной прочностью, чтобы ваша инвестиция прослужила вам не менее десяти лет и больше.
