Победительница 'Холостяка-13' показала сюрприз от мужа после рождения дочери (видео)

Инна отметила, что мечтала о таком подарке.

Украинская блогерша и победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень, которая 28 апреля родила первенца, показала сюрприз от своего мужа.

На днях новоиспеченную мамочку уже выписали из роддома, и она вместе с дочкой вернулась домой. Именно там ее ждал приятный подарок от мужа Ивана. А именно, молодой отец украсил спальню шариками и цветами, создав праздничное настроение блогерше.

"Возвращение домой, о котором я мечтала! Я плачу, дочка спит, а папа… просто самый лучший. Наш маленький мир стал еще больше", – подписала ролик Инна в своем Instagram, однако пока не раскрывает имя своего новорожденного ребенка.

К слову, Инна Белень – блогер из Харькова. Она стала известна после участия в 13-м сезоне реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был военнослужащий Александр "Терен" Будько. После завершения проекта пара недолго была вместе. Позже Инна показала своего нового избранника Ивана, который и стал ее мужем.

