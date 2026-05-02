LELÉKA рассказала, удалось ли найти бюджет для участия в 'Евровидении-2026'

Артистка подчеркнула, что готова достойно представлять Украину на международной арене.

Представительница Украины на "Евровидении-2026" певица LELÉKA рассказала, удалось ли найти бюджет для участия в шоу.

Не секрет, что международный песенный конкурс стартует уже 12 мая. Ранее артистка отмечала, что ее команда все еще в поиске спонсоров и формирует бюджет. После этого заявления украинцы начали бить тревогу, что якобы отсутствие крупных средств может повлиять на качество номера. Однако сама LELÉKA в интервью NV ответила на такие предположения так:

"Меня удивило, насколько это обсуждалось... Все понимают, что это всегда большие расходы, и их нужно найти. У нас мало артистов, которые обладают такими средствами, чтобы спокойно ехать на "Евровидение". Удивило, что люди могут думать, что это повлияет на качество номера".

Артистка добавила, что приняла решение с командой не называть конкретные суммы, которые ушли на подготовку и участие в "Евровидении". По словам представительницы Украины, сейчас у нее есть все необходимое для того, чтобы достойно выступить на международной сцене.

"Мы с командой поставили перед собой цель, что все должно быть готово. Даже не помню, когда уже закупили все материалы для декораций. Они уже в Вене. Все самого лучшего качества, все сертифицировано так, как должно быть. Мы работаем без перерыва. А что касается бюджета – это было приоритетом. Бюджет формируется из нескольких источников, в целом наша поездка и номер осуществляются за счет "Суспильного", украинских брендов и бизнесменов, меценатов. Надеемся, что сможем найти дополнительных партнеров, но на данный момент наш бюджет обеспечен уже более чем на 80%. Все, что является решающим для номера, есть. Хочу всех успокоить. Все прекрасно. Мы ответственны и понимаем, что это представление страны", – подчеркнула артистка.

К слову, в этом году "Евровидение" состоится в Вене 12, 14 и 16 мая. LELÉKA будет выступать под номером 12 во втором полуфинале конкурса.

