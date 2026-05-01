Новое исследование предлагает способ измерения уровня сознания и предполагает, что искусственный интеллект сможет достичь его в течение 10–15 лет.

С ожидаемым развитием искусственного интеллекта исследователи начинают рассматривать не только вопрос о том, могут ли машины мыслить, но и вопрос о том, могут ли они обрести сознание и как человечество сможет распознать этот момент, пишет Indian Defencer Review.

В статье, опубликованной в журнале Cognitive Processes, инженер Мариус Бодеа из Технического университета Клуж-Напоки предлагает систему "Оценки сознания". Она предназначена не дл определения сознания, а только для его обнаружения у биологических или искусственных видов.

Бодеа объясняет, что определение сознания должно в равной степени применяться к человеческому мозгу, нервной системе осьминога или развитому искусственному интеллекту. Концепция сознания отражает эту идею, фокусируясь на измеримых характеристиках, а не на философских интерпретациях.

Модель использует логарифмическую шкалу, построенную на основе пяти параметров: эквивалентного коэффициента интеллекта, сенсорных входных данных, параллелизма, метакогнитивной сложности и возможностей обработки данных. Эти показатели призваны обеспечить сравнительную структуру, способную отслеживать различные уровни сознания у разных видов и с использованием разных технологий.

Показатель уровня сознания охватывает широкий спектр состояний. На самом низком уровне находятся "рефлексивные" системы, аналогичные нервной системе насекомых. На верхнем полюсе находится теоретическая категория "Транссапиенс", представляющая сверхчеловеческий или развитый искусственный интеллект. Такой интеллект набирает показатели от 1000 до 10000 баллов.

При этом, согласно методике, средний взрослый человек набирает от 500 до 800 баллов. А малыш может набрать около 100. Эти критерии позволяют проводить сравнения не только между видами, но и между стадиями развития.

Как сообщает журнал Popular Mechanics, более высокий балл отражает большую автономию, адаптивность и способность к самомоделированию. Данная концепция призвана учитывать как эволюционные, так и эволюционные изменения во времени, предлагая динамичное представление о сознании, а не фиксированное обозначение.

Текущие оценки ИИ

Несмотря на стремительный прогресс в области искусственного интеллекта, Бодеа отмечает, что современным системам по-прежнему не хватает ключевых компонентов, связанных с сознанием. К ним относятся телесный опыт, эмоциональный резонанс и автономная воля.

Тем не менее, системы искусственного интеллекта уже демонстрируют некоторые протосознательные черты, во многом благодаря своим мощным возможностям обработки данных. Это может объяснить, почему взаимодействие с продвинутыми моделями может субъективно казаться убедительным для пользователей.

ChatGPT-4 не превышает показатель осознанности в 100 баллов, хотя и приближается к этому порогу. Бодеа предполагает, что дальнейшее совершенствование больших языковых моделей в сочетании с достижениями в аппаратном обеспечении, такими как нейроморфные вычисления, может приблизить ИИ к более высоким уровням в этой шкале.

Он предполагает, что искусственное сознание может появиться в течение 10-15 лет, хотя и признает неопределенность таких прогнозов.

Странности в поведении GPT

Напомним, что компания OpenAI сообщила о необычном поведении своих языковых моделей серии GPT-5: в ответах они все чаще стали использовать метафоры с "гоблинами", "гремлинами" и другими вымышленными существами. Выяснилось, что причина была в алгоритмах обучения моделей под специфические типы "личности". Одна из них, которая имитировала поведение умного "ботаника", и научила остальных полагаться на вымышленных существ.

