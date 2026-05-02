Ученые из Гарварда назвали привычку перед сном, которая ускоряет старение

Многие люди привыкли засыпать рядом со смартфоном, оставляя его на прикроватной тумбочке и периодически проверяя уведомления даже ночью.

Обычная привычка оставлять телефон на прикроватной тумбочке и заряжать его всю ночь может иметь неожиданные последствия для здоровья. Согласно новому исследованию Гарварда, даже слабый свет от экрана или индикатора уведомления способны нарушать выработку мелатонина – ключевого гормона, отвечающего за сон и восстановление организма.

Мелатонин играет гораздо более важную роль, чем просто помогает уснуть. Он регулирует внутренние "биологические часы", влияет на обмен веществ, температуру тела и процессы клеточного восстановления. Еще этот гормон обладает антиоксидантными свойствами, поддерживая здоровье клеток и замедляя возрастные изменения.

Проблема в том, что даже минимальное освещение ночью воспринимается организмом как сигнал бодрствования. Особенно сильное влияние оказывает синий свет экранов, который подавляет выработку мелатонина. В результате мозг получает неправильный сигнал о времени суток, и естественные процессы подготовки ко сну нарушаются.

Видео дня

Дополнительный фактор – привычка проверять телефон перед сном или реагировать на уведомления ночью. Несколько минут "залипания" легко превращаются в 20-30 минут, а постоянные микро-пробуждения ухудшают качество сна. Это приводит к сокращению глубокой фазы сна и ощущению усталости уже с утра.

Исследования, включая данные Гарвардской медицинской школы, показывают, что вечернее воздействие света смещает биологические ритмы и ухудшает восстановление организма. Со временем подобные нарушения могут быть связаны с метаболическими проблемами, снижением когнитивных функций и ускоренным старением.

При этом авторы подчеркивают, что дело не в самом устройстве или "излучении", а в свете и поведении. Смартфон рядом с кроватью увеличивает вероятность его использования ночью и мешает организму перейти в режим полноценного отдыха.

Решение при этом простое: убрать смартфон подальше от кровати, снизить освещение вечером и сократить использование экранов перед сном. Такие базовые привычки помогают восстановить естественные ритмы и улучшить качество сна без дополнительных затрат.

Ранее исследование показало, что каждый дополнительный час экранного времени значительно повышает кардиометаболический риск. Особенно опасным оказалось сочетание чрезмерного времяпрепровождения перед экраном и плохого сна.

