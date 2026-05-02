2 мая один из крупнейших украинских населенных пунктов празднует День города.

Второй день мая отметится интересным событием - праздник сегодня в Украине посвящается прекрасному городу Львову. Очень значима эта дата также для верующих, поскольку они вспоминают двух знаменитых украинских правителей, причисленных к списку святых. Народные верования дня содержат рекомендации о том, как привернуть богатство в свою жизнь.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

В первую майскую субботу наступает День города Львова, интригующий не только львовян, но и туристов. Ежегодно в честь праздника проводятся ярмарки, концерты, фестивали и экскурсии. В этом году Львов отмечает 770-летний юбилей. С учетом военного положения масштабы празднования могут быть более скромными, чем обычно.

Какой сегодня праздник в мире

2 мая празднуется неофициальное, но очень популярное событие - Международный день Гарри Поттера. Это не просто серия поучительных рассказов, но отдельный интересный мир с собственной философией. В сегодняшнее число фанаты поттерианы по всему миру будут устраивать тематические вечеринки, а также заново перечитывать любимые книги.

Есть ещё многие другие всемирные праздники сегодня. На эту дату установлены День тунца, День скрапбукинга, День уличных музыкантов, День младенцев, День борьбы с буллингом и День пилатеса.

Какой сегодня праздник церковный

Киевских князей Бориса и Глеба, епископа Афанасия Великого и чудотворца Афанасия Лубенского вспоминают последователи нового стиля. Первым двум молятся про исцеление болезней и избавление от боли в ногах, а мощи правителей считаются целебными.

С переходом православных на современный календарь всё меньше людей помнят, какой сегодня церковный праздник отмечался ранее, по старому стилю. Верующие чествовали Ионна Печерника, которому молятся о правосудии и возвращении украденных вещей.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки с большим нетерпением ждали потепления и настоящей погодной весны. Они верили, что в мае холода уже окончательно отступают, а про сегодняшнюю дату составили такие приметы:

акация зацвела - будет раннее лето;

соловей поет - к погожей, теплой погоде;

если разогрело солнце, то весь май будет жарким;

гроза означает, что непогода затянется на пару недель.

Славяне в этот период много работали в земле, сажая овощи и фруктовые деревья. Считалось, что Борис и Глеб благословят любые огородные работы. Есть также в праздник сегодня обряд на богатство: нужно до того, как встанет солнце, пересчитать все наличные в доме, а затем потратить часть денег на благотворительность. Такой ритуал должен привлечь в жизнь достаток и поможет увеличить доход.

Что нельзя делать сегодня

Большим грехом в эту дату считается зависть: кто будет завидовать, тот переберет на себя чужое горе. Не стоит также проявлять скупость и безразличие, если есть возможность помочь другим. Ещё одно древнее суеверие советует в праздник 2 мая не выходить из дома с пустым кошельком - нужно положить в него хоть какую-то купюру или монету.

Вас также могут заинтересовать новости: