Диетолог рассказала, какие изменения произойдут в организме, если отказаться от сахара

Если вы употребляете значительное количество сахара, детоксикация от него может показаться хорошей идеей. Большинство экспертов в области здравоохранения сравнивают сахар с наркотиком, который на самом деле не приносит никакой пользы для здоровья, пишет Eat This, Not That.

Диетолог Тара Коллингвуд заявляет, что вашему организму на самом деле не нужна "сахарная детоксикация", поскольку у него уже есть "очень эффективная система детоксикации", то есть печень и почки.

"На самом деле происходит следующее: ваш организм приспосабливается к меньшему потреблению добавленного сахара, и это может ощущаться очень резко, особенно вначале", – отметила диетолог.

Видео дня

Она объяснила, какие изменения происходят с телом, если прекратить употреблять сахар:

1. В течение первого часа

Отмечается, что уже за такое короткое время вы можете заметить резкое изменение, которое многие называют "сахарным спадом".

"Уровень сахара в крови колеблется меньше, особенно если вы привыкли к сладкой пище", – утверждает Коллингвуд.

Кроме того, реакция на инсулин становится слабее и стабильнее. По этой причине человек со временем может реже испытывать энергетические "спады".

2. После первого дня

"Уровень сахара в крови в течение дня становится более стабильным", – рассказывает диетолог.

В то же время могут возникнуть некоторые побочные эффекты, в частности головная боль, раздражительность и сильное желание съесть сладкое.

"Это не столько "абстиненция", сколько приспособление мозга к меньшему количеству дофамина, вырабатываемого под воздействием сахара", – объясняет она.

3. Через неделю

"Часто уменьшается тяга к еде, а вкусовые рецепторы начинают "перезагружаться". Еда может казаться естественно более сладкой", – поделилась диетолог.

Кроме того, уровень энергии может стать более стабильным, а также может улучшиться работа пищеварительной системы.

"Некоторые люди отмечают улучшение пищеварения или уменьшение вздутия живота", – добавляет она.

4. Через месяц

Вы можете ощутить ряд удивительных преимуществ, в частности улучшение контроля уровня сахара в крови и чувствительности к инсулину, снижение факторов риска метаболических нарушений, если раньше вы употребляли много добавленного сахара. Кроме того, возможны изменения веса в случае, если сахар был основным источником калорий.

Также настроение станет более стабильным, и спады энергии будут происходить реже.

Коллингвуд сообщила, что обычно для "очищения от сахара" организму требуется от трех до семи дней, чтобы адаптироваться и не было сильного желания съесть сладкое.

При этом, чтобы изменения в обмене веществ и вкусовых ощущениях стали более заметными, требуется отказ от сахара на срок от двух до четырех недель.

Советы, как отказаться от употребления сахара

"Вместо того, чтобы резко отказаться от всего сахара, лучше применять подход, которого можно придерживаться в долгосрочной перспективе", – советует диетолог.

Она отметила, что не стоит отказываться от фруктов, молочных продуктов и т. д. Прежде всего, откажитесь от продуктов с добавлением сахара, а также от газированной воды и напитков с подсластителями, конфет, выпечки.

Коллингвуд подчеркивает, что следует регулярно питаться, иначе пропуск приемов пищи усилит тягу к сладкому. Также не стоит забывать пить воду, ведь обезвоживание также может быть причиной, по которой вы едите сладкое.

"Подход "все или ничего" часто приводит к обратному эффекту. Сокращение потребления добавленного сахара может улучшить энергию, настроение и здоровье метаболизма, но ваш организм не является "токсичным" от сахара. Речь идет о переобучении вкусовых рецепторов и стабилизации уровня сахара в крови, а не об очищении организма", – пояснила диетолог.

Другие советы по употреблению сахара

