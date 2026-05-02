Дуа Липа и Каллум Тернер готовят 'свадьбу года' в Палермо, - СМИ

Официально о месте церемонии не сообщалось.

Итальянские газеты пишут, что певица Дуа Липа, исполнившая хит Levitating, и актер Каллум Тернер, - звезда "Фантастических тварей" и, возможно, следующий Джеймс Бонд, - планируют свадьбу на Сицилии.

По сообщениям итальянских СМИ, Дуа Липа и Каллум Тернер выбрали для своей свадьбы столицу Сицилии – Палермо. В прессе событие окрестили "свадьбой года". Не исключено, что свадьба может состояться уже в июне.

Как напомнило Еuronews, в стране прошли десятки громких свадебных церемоний, в том числе свадьба Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин в Венеции, Ким Кардашьян и Канье Уэста во Флоренции, а также Эмили Блант и Джона Красински на озере Комо.

По сообщениям, Дуа Липа и ее партнер Каллум Тернер планируют трехдневную вечеринку в Палермо, столице острова Сицилия. По данным СМИ, среди гостей будет Элтон Джон, Оливия Дин и Charli XCX.

Этот город менее известен среди звезд, чем другие популярные итальянские места отдыха, такие как Амальфитанское побережье, озеро Комо или Капри, но достаточно романтичный.

В 2025 году Дуа Липа и Тернер уже побывали здесь. Они останавливались на вилле Иджиеа, легендарном отеле в стиле модерн с видом на Средиземное море, который, как предполагается, станет местом проведения свадебной церемонии пары.

"Это величественное здание кораллового цвета, напоминающее неосредневековый дворец, возвышающееся над береговой линией, не понаслышке знакомо с высокопоставленными гостями, поскольку в прошлом здесь останавливались члены королевских семей и голливудские звезды", - говорится в статье.

Внутри находятся расписанные фресками залы, а на территории расположены террасные сады и бассейн-инфинити. Вилла Иджиеа считается лучшим из лучших вариантов роскошного размещения в Палермо.

Потенциально провести роскошную свадьбу также можно в Grand Hotel et des Palmes. Это аристократическая резиденция XIX века, преобразованная в отель в 1907 году. Реконструкцию поручили тому же архитектору, что и виллу Иджиа, Эрнесто Базиле, который украсил залы роскошной лепниной и рельефами.

Еще одна жемчужина стиля модерн – Гранд-отель Вагнера, названный в честь композитора Рихарда Вагнера, который провел там несколько месяцев. В великолепных интерьерах можно увидеть мраморные колонны, драгоценные ковры и расписанные вручную витражи.

Помолвка Дуа Липы и Каллума Тернера

Напомним, что впервые об отношениях пары стало известно летом 2024 года. Тогда исполнительница опубликовала серию романтических фото, на которых они гуляли по лужайкам музыкального фестиваля.

Позднее она призналась, что Тернер сделал ей предложение. По сообщениям, это произошло в кругу семьи по время Рождественского ужина. После этого звезда показала в соцсетях роскошное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Официально о помолвке Дуа Липа рассказала летом прошлого года. Она подтвердила это в интервью, и рассказал, что просто обожает подаренное кольцо.

