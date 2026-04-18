Nvidia отложила релиз новой GeForce RTX 5000 и возвращает в продажу хит 2021 года

Видеокарта среднего класса RTX 3060 обретет вторую жизнь, причем речь идет о версии с объёмом видеопамяти 12 ГБ.

Сразу несколько инсайдеров сообщают, что Nvidia вернет в продажу одну из самых популярных видеокарт позапрошлого поколения – GeForce RTX 3060 в версии с 12 ГБ памяти. Ожидается, что "перезапуск" состоятся уже в июне 2026 года.

Возвращение ветерана связано с задержкой новинки – GeForce RTX 5050 (9 ГБ), которая должна была занять нишу бюджетных решений с увеличенным объемом видеопамяти. Ее релиз пока откладывается, а Nvidia временно делает ставку на модель 2011 года.

Если информация подтвердятся, это будет редкий случай, когда видеокарта фактически возвращается на рынок спустя несколько лет после снятия ее с производства. Изначально RTX 3060 вышла в 2021 году как часть линейки Ampere, и с тех пор остается одной из самых популярных видеокарт среди геймеров.

Видео дня

Согласно свежему опросу Steam, после небольшого перерыва GeForce RTX 3060 снова стала лидером в сегменте видеокарт. Ее используют 4% ПК-геймеров. Следом расположились RTX 4060 и RTX 3050, а RTX 5070 упала на пятое место.

Также NVIDIA, по данным инсайдеров, готовит новые версии видеокарт RTX 5060 Ti и RTX 5060. Главным изменением станет увеличение объема памяти до 9 ГБ за счет перехода на новые модули GDDR7 емкостью 3 ГБ.

Меж тем компания AMD к 10-летию платформы AM4 готовит возвращение хитового процессора Ryzen 7 5800X3D. Характеристики якобы оставят без изменений, а выпустят "новинку" во втором квартале 2026 года.

