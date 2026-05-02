США выводят 5000 военнослужащих из европейской страны, - Reuters

Пентагон объявил о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии, союзника по НАТО, на фоне обострения разногласий между президентом Дональдом Трампом и Европой по поводу войны с Ираном. Об этом пишет Reuters.

"Президент справедливо реагирует на эти контрпродуктивные заявления", - сказал чиновник.

Пентагон заявил, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

Чиновник сказал, что сокращение численности войск вернет численность американских войск в Европе примерно к уровню до 2022 года, до вторжения России в Украину, которое спровоцировало наращивание военного присутствия при тогдашнем президенте Джо Байдене.

По его словам, бригадная боевая группа, находящаяся сейчас в Германии, будет выведена из страны, а батальон огневой поддержки дальнего действия, который администрация Байдена планировала начать развертывание в Германии позже в этом году, больше не будет развернут.

Отмечается, что Германия является крупнейшей базой американских вооруженных сил в Европе, где дислоцируется около 35 000 военнослужащих действительной службы, и служит ключевым центром подготовки кадров. Высокопоставленный представитель Пентагона сказал:

"Президент очень ясно выразил свое разочарование риторикой наших союзников и их неспособностью оказывать поддержку операциям США, которые приносят им выгоду".

Конфликт Трампа и Мерца

Ранее на этой неделе Трамп угрожал сокращением численности войск после конфликта с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который заявил, что иранцы унижают США на переговорах по прекращению двухмесячной войны.

Трамп выделил Германию, одновременно резко критикуя других союзников по НАТО за то, что они не направили свои военно-морские силы для помощи в открытии Ормузского пролива во время конфликта.

