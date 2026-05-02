Цифры не лгут: какую 'силу ведьмы' скрывает ваша дата рождения

Популярная нумерологическая теория объясняет, как цифры даты рождения связаны с чертами характера и поведением.

В сети набирает популярность нумерологическая теория, согласно которой у каждого человека есть свой "тип магии", заложенный в дате рождения. Речь идет об условном делении по числу дня (без учета месяца), которое якобы определяет способ взаимодействия с энергией и миром, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Рожденные 1, 10, 19 или 28 – Ведьма-инициатор

Таким людям приписывают сильную, прямую энергию и склонность начинать новые дела. Они действуют решительно, не ждут разрешения и часто становятся лидерами. Их "силой" считают способность запускать процессы и вдохновлять других.

Родившиеся 2, 11, 20 или 29 – Интуитивная ведьма

Этот тип связывают с чувствительностью и глубокой интуицией. Такие люди легко чувствуют настроение других, замечают детали и тяготеют к внутреннему миру.

Родившиеся 3, 12, 21 или 30 – Творческая ведьма

Их "магию" связывают с самовыражением – через искусство, слова или другие творческие проявления. Считается, что они способны передавать эмоции и идеи через творчество.

Родившиеся 4, 13, 22 или 31 – Ведьма природы

Этим людям приписывают связь с природой, стабильность и практичность. Они якобы находят силу в простых вещах и повседневных ритуалах.

Рожденные 5, 14 или 23 – Дикая ведьма

Их ассоциируют со свободой, изменениями и постоянным движением. Такой тип не любит ограничений и склонен действовать спонтанно.

Родившиеся 6, 15 или 24 – Ведьма любви

Считается, что эти люди ориентированы на заботу, отношения и эмоциональную связь. Их "сила" – в поддержке других и создании гармонии.

Родившиеся 7, 16 или 25 – Мистическая ведьма

Этот тип связывают с глубиной мышления, духовностью и интересом к неизвестному. Такие люди тяготеют к самопознанию.

Родившиеся 8, 17 или 26 – Ведьма силы

Им приписывают уверенность, харизму и способность влиять на других. Они ассоциируются с энергией достижения и контроля.

Родившиеся 9, 18 или 27 – Мудрая ведьма

Этот тип связывают с жизненным опытом, способностью завершать этапы и помогать другим в сложные моменты.

Вас также могут заинтересовать новости: