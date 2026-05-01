Венецианская биеннале откроет свои двери для публики 9 мая, что совпадет с парадом Победы в Москве, который впервые за 20 лет будет значительно сокращен.

"Трусливое решение" Венецианской биеннале разрешить России участвовать в выставке 2026 года "продолжает наносить вред" организации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет Politico.

Он призвал к запрету возвращения Москвы на самую престижную итальянскую художественную выставку.

Отмечается, что его комментарии последовали за отставкой всего жюри Биеннале из-за спорного решения организаторов разрешить России участвовать впервые после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Решение жюри об отставке демонстрирует последствия решений, принимаемых ведущими международными художественными платформами. С самого начала трусливое решение Биеннале допустить Россию было позорным. Сегодня мы видим, как это продолжает вредить Венецианской биеннале", - заявил Сибига.

Венецианская биеннале откроет свои двери для публики 9 мая, что совпадет с парадом Победы в Москве, который впервые за 20 лет будет значительно сокращен. Оба события, наряду с крупными спортивными мероприятиями, иллюстрируют попытку президента России Владимира Путина восстановить позиции России на международной арене, используя культуру и мягкую силу в качестве дипломатических инструментов. Министр додавил:

"Культура агрессора не нейтральна во время войны и никогда не должна использоваться в интересах агрессора, для обеления его преступлений и распространения его пропаганды".

Скандал с Биеннале

Ранее на этой неделе итальянское правительство направило чиновников для расследования возвращения российских художников на венецианскую выставку. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не знает, связана ли отставка жюри с инспекцией, но подтвердила свою первоначальную позицию: "Правительство не разделяет решения, принятого в отношении российского павильона".

ЕС пригрозил сократить многомиллионное финансирование следующей Венецианской биеннале, а Россия и Израиль были исключены из числа лауреатов премии в этом году. Позже международное жюри 61-й Венецианской биеннале в полном составе подало в отставку.

