'Бонус' для России: в Politico раскрыли, что стоит за решением США о выводе войск из Германии

США сокращают военное присутствие в Европе на фоне напряженности в отношениях с союзниками и пересмотра глобальной стратегии.

Министерство обороны США объявило о решении сократить американское военное присутствие в Германии на 5 тысяч человек. Соответствующий приказ отдал глава Пентагона Пит Хегсет после пересмотра развертывания сил в Европе, пишет Politico.

Решение принято на фоне напряженности между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками из-за войны с Ираном.

Несмотря на сокращение, в Германии останется около 33 тысяч американских военнослужащих. Сейчас там дислоцировано примерно 38 тысяч – это самый большой контингент США в Европе.

Видео дня

Вывод планируется завершить в течение 6–12 месяцев.

Причины решения

В Пентагоне пояснили, что этот шаг связан с "требованиями театра боевых действий и условиями на местах". В то же время Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку США, в частности в операциях против Ирана.

Идея сокращения войск также стала продолжением политики Вашингтона по пересмотру глобального военного присутствия.

Наращивание американских войск в Европе началось при администрации Джо Байдена после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Впрочем, последний обзор Пентагона не предусматривал масштабного вывода сил из Европы, а акцентировал внимание на усилении присутствия в других регионах – в частности, в Тихом океане.

Ранее США также отказались заменить бригаду, покинувшую Румынию, что вызвало беспокойство среди союзников.

Критика решения

Не все в США поддержали этот шаг. Эксперты предупреждают, что сокращение контингента может ослабить сдерживание России и повлиять на способность США быстро реагировать в Европе и Средиземноморье.

В частности, не все республиканцы согласились с приказом Пентагона. Брэд Боуман, бывший советник по национальной безопасности сенаторов-республиканцев Келли Айотт и Тодда Янга, заявил, что вывод войск из Германии навредит, прежде всего, США и принесет пользу таким противникам США, как Россия.

"Военное присутствие США в Европе, в частности в Германии, не только усиливает сдерживание дальнейшей агрессии Кремля, но и способствует проецированию американской военной мощи в Средиземноморье", – сказал Боумен.

Трамп и Европа – напряжение растет

Как сообщал УНИАН, последние недели не были полны оптимизма для тех, кто считает, что Европе удастся справиться со своими непростыми отношениями с президентом США Дональдом Трампом.

Известно, что на этой неделе американский лидер резко выступил против канцлера Германии Фридриха Мерца за его критику войны с Ираном, назвав его "абсолютно неэффективным". Впоследствии в Пентагоне заявили, что сократят 5 тысяч из 36 400 военных, находящихся в Германии, а также повысят пошлины на легковые и грузовые автомобили из ЕС. Это шаг, который сильнее всего ударит по Германии.

