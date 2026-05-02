Как Северная Коре поддерживает войну Путина в Украине: в Bloomberg раскрыли детали

Северная Корея стала ключевым помощником России в войне против Украины: по оценке южнокорейского INSS, в 2023-2025 годах она поставила оружия и отправила военнослужащих на сумму до $14,4 млрд, получая взамен российские военные технологии и компоненты. Об этом пишет Bloomberg.

Пхеньян обеспечивает РФ снарядами, ракетами и запчастями к советским танкам, а также поставляет близкие по характеристикам баллистические ракеты малой дальности. По данным Сеула, до 15 тысяч северокорейских военнослужащих помогли РФ вернуть контроль над Курской областью после украинского рейда.

Отмечается, что выигрыш КНДР - в союзнической опоре: в 2024 году Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали пакт взаимной обороны. Москва помогает с кораблестроением и РЭБ, а участие в боевых действиях даёт Пхеньяну опыт и проверку тактики. Россия взамен снабжает продовольствием, энергоресурсами и сырьём, что поддерживает экономику КНДР и наращивание её военного и ядерного потенциала.

Риски, которые могут возникнуть у КНДР от слишком плотного сотрудничества с РФ понятны: это и раздражение Китая, и людские потери (более 6 тыс. раненых и погибших, по оценке британской разведки) и возможное внутреннее недовольство.

Важно, что власти легитимируют жертвы музеем, культом "мучеников" и даже правилом "самоподрыва", призванным предотвратить плен.

Сотрудничество РФ и КНДР

Ранее Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия мемориала северокорейским военнослужащим, ликвидированным в войне против Украины.

Церемония прошла в Пхеньяне и была приурочена к годовщине восстановления контроля Россией над Курской областью. На мероприятии присутствовали российские официальные лица, включая представителей высшего руководства.

В послании Путина, зачитанном на мероприятии, отмечалось, что мемориал станет "символом дружбы и солидарности" между двумя странами.

