Ученые научили подводного робота 'подслушивать' язык кашалотов в режиме реального времени

Под поверхностью океана кашалоты ведут сложные акустические диалоги, а их щелчки раздаются на километры в темных водах. Благодаря автономному подводному роботу новаторский научный проект дает ученым возможность подслушивать эти диалоги в режиме реального времени. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что кашалоты используют различные щелчки для навигации и охоты, а также ритмические последовательности, известные как "коды", которые, как считается, играют главную роль в общении.

"Хотя их вокальные способности были впервые обнаружены в 1957 году, понимание этих морских гигантов остается серьезным вызовом. Они регулярно погружаются на глубину более 1,6 километра примерно на 50 минут каждый час, что делает непрерывное наблюдение невероятно сложным", - добавляют в материале.

Однако исследователи преодолевают это препятствие с помощью инновационного подводного планера. Этот небольшой робот, который изменяет свою плавучесть для подъема или спуска, оснащен четырьмя гидрофонами и функцией "пассажира на заднем сиденье", предназначенной для отслеживания китов по их голосам.

"Подводный планер слушает китов с помощью четырех гидрофонов, а затем самостоятельно направляется к ним, используя функцию под названием "backseat driver". Когда глидер обнаруживает характерные звуки кашалотов, программное обеспечение на борту определяет, откуда исходит этот звук, и автоматически связывается с навигационной системой глидера, чтобы изменить направление движения и следовать за китом. Его можно представить как тихого путешественника на большие расстояния, который больше напоминает парящего в небе альбатроса, чем моторизованное транспортное средство, - он неуклонно движется по океану, при этом слушая и собирая информацию", - объяснил основатель и генеральный директор Project CETI, а также соавтор исследования Дэвид Грубер.

По словам исследователя, новая робототехническая система отличается тем, что "может принимать решения в режиме реального времени, пока еще находится под водой", а не записывать акустические данные для последующего анализа.

"Прежние методы позволяли ученым воспроизвести маршрут кита, но не следить за ним в реальном времени. Новый подход постоянно обновляет траекторию планера, благодаря чему он может сопровождать одного кита в течение длительного времени - потенциально даже месяцев", - добавил Грубер.

Благодаря таким методам можно понять, как именно общаются кашалоты.

"Наблюдая за парами "мать-детеныш" в течение длительного времени, мы можем увидеть, как детеныши перенимают голосовые паттерны от своих матерей", - отметил исследователь.

