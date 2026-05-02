'Противнику становится все труднее': военный рассказал о ситуации на Сумском направлении

В настоящее время на этом участке не отмечается увеличения количества техники РФ.

На Сумском направлении российской армии становится все труднее, а украинским военным немного легче. Об этом в эфире "Киев24" заявил командир батальона беспилотных систем "Tenrai" 158 ОМБр Владислав Павлик.

"Именно на нашем направлении мы пока не фиксируем увеличение вражеской техники. Мы расширили свои возможности, стали работать глубже, поэтому противнику становится все тяжелее, а нам немного легче", - отметил он.

По его словам, статистика на этом направлении, на участке батальона, пока идет в положительную сторону.

Ранее DeepState сообщал, что россияне продвинулись в Харьковской и Донецкой областях, а именно вблизи Синьковки, Приволья и Андреевки-Клевцового. По информации Генштаба ВСУ, всего с начала прошедших суток произошло 114 боевых столкновений.

Также в DeepState рассказали, что в апреле РФ захватила меньше территорий, чем в марте, несмотря на рост количества штурмов.

"Россиянам нужно провести 36 штурмовых действий для достижения 1 кв. км. Например, площадь Константиновки составляет 66 кв. км. То есть, им нужно полмесяца штурмовать одну Констаху и больше нигде ничего не делать. В существующих условиях сосредоточить силы на таком небольшом участке крайне сложно", - объяснили аналитики.

