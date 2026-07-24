Польша создает 'общественные леса' вокруг крупных городов: где появился первый

Леса станут местом отдыха и помогут бороться с изменением климата.

В Польше стартовал масштабный экологический проект по созданию так называемых "общественных лесов" вокруг крупнейших городов страны, сообщает Time Out. Первый такой лес уже открыли в окрестностях Вроцлава, а в целом власти планируют обустроить 11 крупных лесных зон, чтобы миллионы жителей городов получили доступ к природным территориям рядом с домом.

Первый общественный лес площадью 13 га появился вокруг Вроцлава – третьего по величине города Польши. Министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоска назвала открытие "историческим моментом и началом нового подхода к охране лесов".

Лес вокруг Вроцлава разделили на три функциональные зоны: природные леса, где люди практически не будут вмешиваться в природные процессы; близкие к природным леса, в которых разрешено лишь минимальное вмешательство; социальные леса, занимающие более 8 тысяч гектаров. Именно здесь будут обустроены велосипедные маршруты, пешеходные тропы и экологические образовательные маршруты.

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При этом на всей территории общественного леса будут действовать строгие ограничения на вырубку деревьев. Таким образом, использовать его для заготовки древесины не планируется.

В ближайшее время аналогичные общественные леса должны появиться ещё около десяти польских городов, среди которых Варшава, Краков, Познань и Лодзь. Сообщается, что первыми кандидатами на реализацию проекта после Вроцлава являются также Кельце и Бельско-Бяла.

Инициатива является частью более широкой экологической политики нынешнего правительства Польши, пришедшего к власти в декабре 2023 года. После смены правительства было принято решение ограничить вырубку в наиболее ценных польских лесах. Этот шаг стал ответом на критику предыдущей власти в связи с темпами вырубки деревьев, в частности в знаменитой Беловежской пуще.

Как отмечается, Польша – не единственная страна, которая активно расширяет зеленые зоны в городах. Во многих европейских городах в последние годы создают новые парки, высаживают деревья и обустраивают природные экологические коридоры, чтобы сделать городскую среду более комфортной и здоровой.

Добавляется, что Краков уже входит в рейтинг Time Out как один из лучших городов мира по количеству и качеству зеленых зон. А вскоре его жители получат ещё одну большую природную территорию для отдыха недалеко от города.

Новое пространство в Роттердаме

Напомним, в Роттердаме (Нидерланды) представили проект футуристического здания, которое должно стать новой архитектурной достопримечательностью и символом борьбы с изменением климата. Это будет интерактивное пространство, где посетители смогут погрузиться в видение устойчивого будущего. Проект получил название Rotterdam Rocks!. Архитекторы предложили необычный дизайн – здание будет состоять из семи гигантских каменных глыб, словно уложенных друг на друга.

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