Названа самая популярная конфигурация игрового ПК в 2026 году

В списке видеокарт теперь новый лидер, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

В Steam обновили статистику по самому популярному оборудованию среди пользователей. В списке видеокарт теперь новый лидер – ноутбучная GeForce RTX 4060 с долей 4,02%.

GeForce RTX 3060, которая лидировала долгое время, упала на второе место с показателем 3,88%. Замыкает тройку лидеров десктопная RTX 4060 – ее используют 3,65% геймеров. Самый стремительный рост в июне показала мобильная RTX 5060 – 0,65%.

Говоря о распределении между производителя, то видеокарты установлены в 72,77% компьютеров, тогда как доля AMD составляет всего 18,74%. Меж тем решениями Intel пользуется более 8% геймеров.

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Процессоры Intel в июне слегка отвоевали свои позиции у AMD. "Синие" чипы установлены в 54,91% игровых ПК, а "красные" – в 45,99%. Если смотреть статистику по количеству ядер, то самыми распространенными являются 6-ядерные решения (28,51%), хотя 8-ядерные чипы продолжают расти и сейчас составляют уже 27,35%.

Что касается операционных систем, первую строчку продолжает удерживать Windows 11, доля которой подросла на 0,68%, до 70,44%. Следом идет Windows 10, которая по итогам месяца опустилась до 23,56%.

По оперативной памяти распределение следующее: 8 ГБ (7,76%), 16 ГБ (41,57%), 32 ГБ (37%). Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей (51,12%). С полной статистикой Steam можно ознакомиться по ссылке.

В Steam продолжается летняя распродажа, на которой с большими скидками можно купить огромное количество видеоигр. УНИАН собрал 10 хороших игр по цене чашки кофе.

Ранее Sony официально объявила о прекращении производства физических дисков с играми. Начиная с января 2028-го, все новые релизы будут выходить исключительно в цифре и в виде кодов загрузки.

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