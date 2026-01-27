Релиз Grand Theft Auto 6 на дисках могут перенести на 2027 год, - СМИ

Компания хочет избежать ранних утечек спойлеров, как было, например, с The Last of Us: Part 2 в 2020 году.

По данным польского портала PPE, Rockstar и Take-Two Interactive планируют выпустить дисковые версии Grand Theft Auto 6 позднее обычного. На старте в ноябре якобы будут доступны только цифровые версии экшена.

Таким образом компании хотят избежать ранних утечек спойлеров, поскольку физические копии часто попадают к игрокам раньше времени из-за логистики ритейлеров, как было, например, с The Last of Us: Part 2 в 2020 году.

Предполагается, что GTA 6 на дисках выйдет не раньше, чем через 3-4 недели после цифровой премьеры, хотя задержка может затянуться вплоть до 2027 года. Инсайдер, сообщивший об этом, ранее точно предсказал выход Microsoft Flight Simulator 2024 на консолях PlayStation и розничной версии ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Беспокойство Rockstar выглядят вполне логично. За последние годы GTA 6 неоднократно становилась жертвой утечек. Самый масштабный инцидент произошел в 2022 году, а в ноябре компания уволила более 40 человек за слив секретной информации.

В настоящий момент релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игру выпустят на PS5 и Xbox Series X|S. Накануне Bloomberg выпустил материал, в котором говорится, что Rockstar еще не завершила полировку и доделывает как уровни, так и сюжетные квесты, поэтому еще один перенос не исключен.

Известно, что Grand Theft Auto 6 начали полноценно разрабатывать в 2020-м, после выхода RDR 2. Стоимость создания игры оценивается в более чем 1 миллиард долларов. Это будет самая дорогая видеоигра в истории – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие видеоигры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar, сумели сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

