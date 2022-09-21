Согласно приблизительным подсчетам, виртуальный мир в шестой части окажется в почти в три раза больше, чем в GTA V.

Ранее на этой неделе произошла масштабна утечка материалов из ранней версии Grand Theft Auto 6. Хакер под псевдонимом teapotuberhacker опубликовал куски исходного кода, скриншоты и видео. Фанаты воспользовались этим, чтобы узнать как можно больше подробностей о грядущем экшене. А один из энтузиастов даже выяснил приблизительные размеры карты в GTA 6.

Расчеты провел посетитель форума Reddit под псевдонимом Jumbo04. Кадры в отдельных роликах из утечки включают прямоугольные координаты местоположения главного героя. В одном из фрагментов на видео присутствует отметка -7191. Если предположить, что 0 — это центр карты, то должны быть и координаты +7191.

Получается, мир в Grand Theft Auto 6 обладает размером 14382 на 14382 условные единицы. Конечно, доступную для изучения территорию вряд ли реализуют в виде прямоугольника. Но открытые миры в играх обычно очеркивают с использованием упомянутой геометрической фигуры.

Видео дня

На этом расследование не заканчивается. При просмотре роликов из утечки Jumbo04 обратил внимание на то, как меняются координаты. Вооружившись своими наблюдениями, энтузиаст предположил, что одна единица измерения пространства в GTA 6 равна метру. Если это правда, то общая площадь мира составит 206,8 квадратных километров. Сколько из них будут доступны для изучения, точно неизвестно.

В любом случае шестая часть значительно обходит пятую в плане размеров карты. Площадь мира в Grand Theft Auto V составляет примерно 80 квадратных километров. Этот показатель фанаты тоже вывели на основе собственных подсчетов.

Jumbo04 также сделал набросок с расположением отдельных локаций в GTA 6. Он продемонстрировал, где примерно будут размещены порт, нижний город и аэропорт. Однако здесь важно отметить, что в финальной версии проекта все может измениться. Это касается как размеров карты, так и расположения локаций. Иногда на этапе создания прототипов под нож попадают целые куски игры. Вот почему результаты расследования Jumbo04 стоит считать примерными и неокончательными.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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