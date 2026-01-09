GTA 6 снова могут перенести: журналист рассказал о текущем состоянии игры

Работа над уровнями и миссиями продолжается, а этап полной полировки еще даже не начался.

Grand Theft Auto 6 без преувеличения остается самой ожидаемой видеоигрой не только в текущем году, но и в последнее десятилетие, но свежие данные заставляют усомниться в ее своевременном выходе. Так, по информации Джейсона Шрайера из Bloomberg, Rockstar пока не приступила к полировке и не утвердила контент для финальной версии. Разработчики все еще доделывают как уровни, так и сюжетные квесты

Журналист также прокомментировал дату релиза, которая намечена на 19 ноября 2026-го. По его словам, сложно сказать, выйдет ли игра в ноябре. Инсайдер отметил, что компания будет переносить релиз столько, сколько необходимо для доведения GTA 6 до безупречного состояния.

Кроме того, в конце 2025 года у Rockstar были внутренние изменения, включая сокращения и перестановки в штате, что может дополнительно усложнить ситуацию.

"Вряд ли сейчас в Rockstar найдется человек, который мог бы со 100% уверенностью заявить, что они уложатся в срок и выпустят игру в ноябре", – отметил Шрайер.

При этом игра точно должна выйти до конца марта 2027 года, когда у Take-Two завершается финансовый год. Релиз GTA VI переносили уже два раза: с осени 2025-го на 26 мая 26-го, а потом – с мая на ноябрь 2026-го.

Известно, что Grand Theft Auto 6 начали полноценно разрабатывать в 2020. Стоимость создания игры оценивается в более чем миллиард долларов. Это будет самая дорогая видеоигра в истории – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

