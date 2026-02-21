Эксперты объяснили, почему сейчас лучшее время для покупки телевизора

На фоне дефицита и роста цен на память компании будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Недавний анализ от FlatpanelsHD показывает, что мировой рынок электроники может столкнуться с новой волной подорожания из-за дефицита оперативной и флеш-памяти – и привести к увеличению цен на телевизоры.

Проблема, получившая неофициальное название "RAMageddon", уже отразилась на производстве смартфонов, консолей и других устройств – нехватка чипов приводит к росту себестоимости и задержкам поставок. Производители компонентов заявляют о дефиците как RAM, так и флеш-памяти (NAND), что делает ситуацию более критичной.

Вся эта ситуация скажется и на рынке телевизоров, несмотря на то что они используют менее продвинутые чипы памяти по сравнению с флагманскими смартфонами. Samsung уже предупредила о потенциальном повышении цен на свои SmartTV. Ожидается, что другие производители рано или поздно тоже будут корректировать прайсы.

"Если вы планировали приобрести новый телевизор в ближайшие месяцы, возможно, стоит подумать о том, чтобы сделать покупку как можно скорее", – отмечает FlatpanelsHD.

Эксперты подчеркнули, что в последние годы цены на телевизоры достигли исторически низких уровней благодаря высокой конкуренции и удешевлению панелей. Однако рост затрат на память уже привели к остановке падения цен в некоторых категориях электроники, и телевизоры не исключение.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

