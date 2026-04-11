5 лучших не-OLED телевизоров 2026 года: эксперты назвали самые удачные модели

Эти типы телевизоров лучше подходят для ярко освещенных помещений, стоя при этом заметно дешевле.

OLED-телевизоры по-прежнему считаются лучшими по качеству изображения благодаря идеальному черному цвету и высокой контрастности. Однако они стоят дороже, не всегда хорошо показывают себя в очень ярких помещениях и могут быть избыточными для обычного использования.

Поэтому все больше покупателей выбирают современные LED, QLED и Mini-LED телевизоры, которые сегодня почти догнали OLED по качеству картинки.

Специалисты из RTINGS, CNET, What Hi-Fi и Tom’s Guide выделили пять моделей не-OLED телевизоров, которые действительно стоят внимания в 2026 году.

Видео дня

Samsung QN90F

Samsung QN90F считается одним из самых продвинутых QLED-телевизоров на рынке. Он выделяется очень высокой яркостью, благодаря чему оптимально подходит для солнечных комнат. Экран хорошо справляется с отражениями, а изображение остается насыщенным и контрастным даже при дневном свете

Телевизор также ориентирован на игры: он поддерживает HDMI 2.1 и высокую частоту обновления до 165 Герц. Единственный заметный минус – отсутствие Dolby Vision, но это компенсируется наличием формата HDR10+.

Sony Bravia 7

Sony Bravia 7 с технологией Mini LED делает ставку не на максимальную яркость, а на естественное и "киношное" изображение. Благодаря фирменной обработке Sony картинка выглядит более мягкой и реалистичной, а апскейлинг позволяет улучшать качество даже старого контента.

Этот телевизор чаще всего выбирают для просмотра фильмов и сериалов. Он поддерживает Dolby Vision и имеет хорошую встроенную акустику, поэтому во многих случаях можно обойтись без саундбара. Из минусов отмечают более слабую яркость и не самые широкие углы обзора.

TCL QM8K

TCL QM8K позиционируется как один из лидеров рынка Mini-LED телевизоров благодаря очень высокой яркости и поддержке всех основных форматов HDR, включая Dolby Vision IQ, HDR10+ и HDR10. Он особенно хорошо показывает себя в светлых помещениях, где другие модели могут терять контраст. Также телевизор отлично подходит для игр благодаря поддержке 4K при высокой частоте обновления и HDMI 2.1.

Единственный заметный недостаток, который удалось выявить – это углы обзора: цвета и четкость изображения начинают ухудшаться по мере того, как вы отклоняетесь от центра экрана.

Hisense QD7QF

Hisense QD7QF считается лучшим бюджетным вариантом среди современных телевизоров. Несмотря на низкую цену (от $500 за 65-дюймовую модель), он получил подсветку с локальным затемнением, что улучшает контрастность и делает картинку заметно качественнее обычных недорогих моделей. В более дорогих версиях доступна высокая герцовка, а также игровые функции VRR и ALLM.

Однако базовые модели ограничены 60 Гц, а обработка изображения проще, чем у более дорогих конкурентов.

Vizio Quantum Pro

Vizio Quantum Pro называют универсальным вариантом, который старается быть сбалансированным во всём. Он поддерживает все основные HDR-форматы, включая Dolby Vision и HDR10+, имеет Mini-LED подсветку и подходит как для фильмов, так и для игр. Телевизор поддерживает 4K при 120 Гц и оснащён HDMI 2.1.

Его главные минусы – средняя яркость по сравнению с лидерами рынка и не самая умная ОС.

В итоге эксперты отмечают, что современные не-OLED телевизоры уже перестали быть компромиссным вариантом. Mini-LED и QLED модели предлагают высокую яркость, хорошую детализацию и отличные игровые возможности, а в некоторых сценариях даже выигрывают у OLED – особенно в светлых помещениях и при активном использовании.

Вас также могут заинтересовать новости: