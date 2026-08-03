Выглядит как крылатая ракета: в США показали секретный дрон Blizzard (видео)

Новую модульную беспилотную систему можно запускать с земли, истребителей или транспортных самолетов, а ее назначение зависит от установленного оборудования.

Оборонные компании BAE Systems и Lockheed Martin впервые раскрыли подробности секретного проекта Blizzard, над которым работают их специализированные подразделения FalconWorks и Skunk Works. Несмотря на внешнее сходство с крылатой ракетой, новинку позиционируют как модульную многоцелевую беспилотную авиационную систему.

Компании опубликовали в социальной сети X короткий видеоролик, в котором продемонстрированы различные способы запуска Blizzard. Аппарат может стартовать с наземной пусковой установки, истребителя или после сброса паллеты с военно-транспортного самолета. Разработчики описали концепцию фразой: "Различные варианты запуска. Одна цель".

Как отмечает издание The Aviationist, внешний вид Blizzard больше напоминает классическую крылатую ракету, однако главной особенностью разработки является её модульная конструкция. В зависимости от задачи беспилотник может получать различную полезную нагрузку, что позволяет использовать его не только в качестве ударного средства, но и для выполнения других миссий.

Заявлено, что Blizzard способен обеспечивать широкий спектр оперативных возможностей. Помимо ударной конфигурации, его можно оснащать системами радиоэлектронной борьбы и другим специализированным оборудованием.

В то же время технические характеристики новой платформы пока остаются засекреченными. Разработчики не раскрывают ни дальность полета, ни скорость, ни стадию готовности проекта.

Известно, что Blizzard является частью программы по созданию нового поколения автономных платформ, способных взаимодействовать с пилотируемыми боевыми самолетами. В BAE Systems также отмечают, что новый беспилотник должен быть относительно недорогим в производстве.

Среди заявленных возможностей Blizzard – открытая архитектура, работа без сигнала GPS и функция динамического переназначения задач во время миссии. Кроме того, эксперты предполагают, что аппарат сможет действовать в составе "роя" беспилотников с различным оборудованием, что позволит эффективнее прорывать системы противовоздушной обороны и выполнять сложные боевые операции.

Другие разработки в сфере БПЛА

Как сообщал УНИАН, украинский производитель дронов SkyFall представил новый скоростной перехватчик, рассчитанный на борьбу с реактивными "Шахедами" РФ.

Новый перехватчик компании разгоняется до 370 км/ч – тогда как обычная версия P1-SUN летает со скоростью до 310 км/ч. Работу над новой моделью начали около трех месяцев назад, она уже прошла испытания на поле боя.

Дроны-перехватчики и FPV-дроны украинской армии становятся более эффективными благодаря запуску с носителей – самолетов, пилотируемых летательных аппаратов, а также наземных и морских дронов. По данным Business Insider, наиболее активно носители применяются в морской среде: в апреле впервые зафиксировали уничтожение российского "Шахеда" перехватчиком, запущенным с моря.

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