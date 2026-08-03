Самые тяжелые дни ещё впереди: жара в Украине усилится до +38°

Волна африканской жары усилится в Украине уже в ближайшее время.

Жара в Украине усиливается. Об этом на своей странице в Facebook предупреждает синоптик Виталий Постригань.

По его словам, жара только начинается.

Он пояснил, что высотный гребень антициклона приносит к нам сухой и раскаленный субтропический воздух, а активное августовское солнце эффективно его прогревает.

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В ближайшие дни сухая и жаркая погода сохранится. В частности, в Черкасской области 3–5 августа среднесуточная температура будет на 5–6° выше нормы.

"Во второй половине рабочей недели, 6–7 августа, волна африканской жары усилится: ночью тропические +21°…+23°, днём сильная жара +35°…+38°", – сообщил синоптик.

По его предварительным данным, уже в пятницу, 7 августа, начнётся перестройка синоптических процессов. Однако Постригань предупредил, что после продолжительной жары атмосфера редко "переключается" на прохладу спокойно.

"Обычно этот процесс сопровождается комплексом опасных явлений – грозами, ливнями, градом и шквалами. Это логический финал любой мощной тепловой волны", – подчеркнул синоптик.

На Земле зафиксирована самая низкая температура за 14 лет – что известно

Пока Европа и Украина страдают от волн жары, на Земле зафиксировали самую низкую температуру за последние 14 лет.

По данным ученых, температура вокруг станции Concordia в Антарктиде дважды опускалась до -84,1 °C – это самый низкий показатель на всей планете с 2012 года.

Напомним, что самая низкая температура за всю историю наблюдений на Земле была зафиксирована в июле 1983 года на советской станции "Восток": -89,2 °C.

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