Самые тяжелые дни ещё впереди: жара в Украине усилится до +38°

Жара в Украине усиливается. Об этом на своей странице в Facebook предупреждает синоптик Виталий Постригань.
По его словам, жара только начинается.
Он пояснил, что высотный гребень антициклона приносит к нам сухой и раскаленный субтропический воздух, а активное августовское солнце эффективно его прогревает.
В ближайшие дни сухая и жаркая погода сохранится. В частности, в Черкасской области 3–5 августа среднесуточная температура будет на 5–6° выше нормы.
"Во второй половине рабочей недели, 6–7 августа, волна африканской жары усилится: ночью тропические +21°…+23°, днём сильная жара +35°…+38°", – сообщил синоптик.
По его предварительным данным, уже в пятницу, 7 августа, начнётся перестройка синоптических процессов. Однако Постригань предупредил, что после продолжительной жары атмосфера редко "переключается" на прохладу спокойно.
"Обычно этот процесс сопровождается комплексом опасных явлений – грозами, ливнями, градом и шквалами. Это логический финал любой мощной тепловой волны", – подчеркнул синоптик.
На Земле зафиксирована самая низкая температура за 14 лет – что известно
Пока Европа и Украина страдают от волн жары, на Земле зафиксировали самую низкую температуру за последние 14 лет.
По данным ученых, температура вокруг станции Concordia в Антарктиде дважды опускалась до -84,1 °C – это самый низкий показатель на всей планете с 2012 года.
Напомним, что самая низкая температура за всю историю наблюдений на Земле была зафиксирована в июле 1983 года на советской станции "Восток": -89,2 °C.